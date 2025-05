O Concello de Ponteume reúnese coa Xunta para tratar o desenvolvemento de novo solo industrial

O Concello de Pontedeume reúnese coa Dirección Xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial da Xunta de Galicia para avanzar no desenvolvemento de novo solo industrial.

A directora xeral Margarita Ardao mantivo unha xuntanza co alcalde Bernardo Fernández Piñeiro para abordar as posibilidades de desenvolver solo industrial neste municipio e para tratar as medidas ao respecto impulsadas pola Xunta.