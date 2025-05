El Parlamento gallego demanda mejoras ferroviarias al gobierno central, sin el apoyo del grupo socialista

El Pleno del Parlamento de Galicia aprobó en la tarde de este martes la proposición no de ley del Grupo Popular, que no contó con el voto favorable de los diputados del PSdeG, a través de la que se demanda al Gobierno de España que reponga de manera inmediata, y sin más dilación, todas las frecuencias ferroviarias suprimidas durante la pandemia y que aún no se han recuperado, para favorecer así la mejora de los servicios ferroviarios en Galicia.

Asimismo, se pide que elabore un plan de contingencia que evalúe las causas y posibles soluciones ante las frecuentes incidencias que sufren los usuarios del tren en Galicia, tanto en las conexiones interiores como en las líneas de media distancia, y garantizar de este modo el cumplimiento de los tiempos de viaje y de los horarios.

La iniciativa aprobada también incluye la solicitud para que el Gobierno central adopte cuantas medidas sean necesarias para planificar las inversiones y obras precisas para dotar a las ciudades de Lugo y de Ferrol de alta velocidad y, por lo tanto, que sus estaciones también reciban trenes AVE.

INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Por último, pide que el Gobierno de Pedro Sánchez cese en la discriminación que para Galicia supone las diferentes políticas de venta anticipada de Renfe, de tal manera que también los usuarios gallegos puedan adquirir billetes en plazo superior a los cuatro meses de antelación, lo que facilita la planificación de los viajes y el acceso a precios más competitivos.

El portavoz popular de Movilidad, Gonzalo Trenor, manifestó que “la precariedad del servicio ferroviario en Galicia es la constatación del agravio continuo del que es objeto la Comunidad gallega por parte del Gobierno central”, refiriéndose en concreto la que “hicieron que sea la normalidad el incumplimiento de los horarios, y por eso ampliaron los tiempos de demora para recibir indemnizaciones; y quisieron sustituir trenes del Eje Atlántico por otros con menor capacidad y menor velocidad”.

En materia de infraestructuras ferroviarias, Gonzalo Trenor indicó que “llevamos años esperando el Plan Director del Corredor Atlántico, pero no podemos perder de vista tampoco las mejoras necesarias en las conexiones A Coruña-Ferrol, A Coruña- Lugo, Ferrol-Ribadeo o Vigo-Ourense, sin olvidar obras importantes para optimizar el AVE Galicia-Madrid, como el impulso de la variante exterior de Ourense, la dotación de doble vía en los tramos en los que aún no la hay y la mejora de los túneles del Padornelo”.

“A este servicio deficiente hay que añadir el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno central, tanto en frecuencias como en tiempos de recorrido”, lamentó el portavoz popular, quien concretó que “seguimos con las mismas diez frecuencias que teníamos cuando el AVE llegó a Ourense en 2021”.