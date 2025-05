As Pontes continúa coas accións formativas do VI programa integrado de emprego

As Pontes continúa coas accións formativas da sexta edición do do Programa Integrado de Emprego de Galicia e o Servicio Público de Empleo Estatal, posto en marcha coa colaboración cos Concellos da Capela e As Somoza, subvencionado pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia e cofinanciado polas tres entidades locais.

O Programa Integrado de Emprego do Concello das Pontes, cunha duración de 12 meses, está dirixido á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral de persoas demandantes de emprego, con maiores dificultades para acceder ao mercado laboral, mediante diferentes accións formativas.

A través deste programa formativo ofreceráselle ao alumnado participante unha ferramenta de axuda e acompañamento especializado co que desenvolver as súas competencias persoais, sociais e laborais, acrecentando a súa empregabilidade para situarse, deste xeito, nunha situación máis favorable cara o mercado laboral.

Ana Pena, concelleira de Emprego apunta que “neste programa participan un total de 109 persoas, das cales 90 xa tomaron parte nalgúnhas das 12 accións formativas que se puxeron en marcha e son 26 as persoas que teñen, na actualidade, un contrato de traballo. Estas cifras fanos ser optimistas e confiamos en incrementar as cifras de inserción laboral, superiores ao 50%, das edicións pasadas”.

Ao abeiro dun amplo programa, que inclúe 28 accións informativas, formativas e de asesoramento e orientación laboral, axustadas ás necesidades de cada unha das persoas beneficiarias, durante o mes de maio púxose en marcha o curso de monitor/a de tempo libre, do Catálogo de Especialidades Formativas do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), que inclúe prácticas non laborais en empresa así como un curso de español elemental para persoas estranxeiras tamén no marco do Catálogo de Especialidades Formativas do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) e unha formación, en modalidade online, en igualdade de oportunidades, cun enfoque transversal.

Asi mesmo, está previsto que durante o mes de xuño dea comezo unha formación de competencias dixitais básicas para o emprego, un obradoiro de creación de currículum vítae así como unha formación sobre carpintería metálica e un curso sobre limpeza en instalacións e equipamentos industriais, con prácticas non laborais en empresas, ambas formacións pertencentes ao Catálogo de Especialidades Formativas do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE)

Por outra banda está previsto o inicio das sesións grupais de orientación laboral nas que se abordaran cuestión relacionadas co dereito do traballo (modalidades contractuais, dereitos e deberes das persoas traballadoras, salario) e seguridade social (emprego por conta allea, réxime de autónomos e acceso a emprego público)

Todas as persoas participantes no Programa Integrado de Emprego terán dereito a percibir unha bolsa consistente en 10 euros por día de asistencia ás accións do programa e o Programa Integrado de Emprego cubrirá os gastos de coidado e/ou atención a persoas dependentes das persoas participantes para facilitar a asistencia ás distintas accións do programa (menores de 3 a 12 anos)

O orzamento do Programa Integrado é de 175.000€ euros, dos cales 140.000 euros son aportados pola Consellería Consellería de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia e o Servicio Público de Empleo Estatal, e 35.000 euros polas entidades locais.