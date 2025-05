Charla informativa en Valdoviño sobre las ayudas LEADER

Valdoviño ha acogido en la tarde del miércoles 14 una charla informativa sobre las ayudas LEADER dirigida a personas emprendedoras, autónomas y pequeñas y medianas empresas del territorio. El alcalde, Alberto González, daba la bienvenida a la decena de empresarios locales que participaban en la misma, especialmente pertenecientes al sector primario y turístico, y agradecía la labor divulgativa de Seitura 22, asociación de la que forma parte el Ayuntamiento y encargada de la gestión de estos fondos europeos en la zona.

También destacaba el trabajo del equipo humano que integra la entidad, y ponía el ayuntamiento a disposición tanto de la entidad como de los emprendedores para continuar con las reuniones de asesoramiento para la tramitación de las ayudas. De ellas se hizo eco el gerente de Seitura, Miguel Teixido. Explicaba que el plazo para solicitar la convocatoria actual estará abierto hasta 30 de mayo, y detallaba líneas de actuación, requisitos y procedimiento, garantizando el acompañamiento de la entidad.

Entre esas líneas, está la puesta en marcha de proyectos de mejora de la eficiencia energética o el empleo de fuentes de energía renovables; el inicio de actividades agrícolas complementarias a la actividad principal no agraria; la transformación y comercialización de producción agraria o forestal, o la creación y modernización de empresas dedicadas a actividades no agrarias. Las ayudas permiten financiar proyectos productivos y no productivos, en un porcentaje que ronda el 40%, y con el compromiso de actividad durante 5 años.