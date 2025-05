Un violento incendio calcinó dos trasteros de un edificio de Mugardos

Sobre las once de la mañana de este martes se declaró un violento incendio en un edificio situado en la calle Alexandre Bóveda de Mugardos. Se dio la alerta desde el CIA E-112 y el fuego fue sofocado, tras una intensa labor, por los efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal mugardés a los que se añadieron más tarde los Bomberos do Eume, con base en As Pontes.

Sobre las once y cuarto de la mañana en el Centro Integrados ás Emerxencias-112 Galicia se recibieron varias llamadas de particulares alertando de que se veía salir fuego de la zona de los trasteros de un edificio de 28 viviendas situado en la calle Alexandre Bóveda, en el municipio de Mugardos indicando que no había ninguna persona afectada.

Acudieron al lugar efectivos del GES y Policía Local de Mugardos; del Parque Comarcal de Bomberos do Eume con base en As Pontes que colaboraron en las labores de ventilación y desescombro; y Guardia Civil. Asimismo colaboró en las distintas labores un vigilante de la Cofradía de Pescadores de Mugardos.

Los servicios de emergencias confinaron a los vecinos del edificio en sus domicilios, impidiendo a los que estaban fuera que se reintegraran a sus vivienda, mientras procedían a extinguir el incendio en los dos trasteros del inmueble, situado en la planta baja de los garajes, dato confirmado por la jefatura de la Policía Local que también señalaba que en el garaje había varios vehículos estacionados, una moto y tres coches, sin que ninguno se haya visto afectado.

No hubo que registrar daños personales si bien los trasteros quedaron calcinados.

Tras sofocar el incendio y airear dependencias del edificio se comprobaron los niveles de CO 2, y ya finalmente se realizaron labores de desescombro.

Destacar que el edificio se quedó sin los servicios de agua y luz, por lo que el alcalde, Juan Domingo de Deus, inició gestiones con las empresas suministradoras,que asimismo el garaje quedó precintado. Se espera también una comprobación por pate de los técnicos por si el fuerte calor pudo afectar a la placa sel bajo, sobre los garajes y trasteros.