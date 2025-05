Campamentos de verán «Cabanas Concilia»

Cabanas informa que comienza el plazo para inscribirse en los campamentos de verano organizados por el Concello «Cabanas Concilia». Dentro del programa, habrá el campamento deportivo para niños de más de 12 años; y el campamento urbano, para niños de 4 a 12 años.

El horario será de 9 a 14.30 horas y se valorará el servicio de conciliación de 8 a 15 horas de ser preciso. El coste es de 45€ la quincena y 60€ el mes completo.

Tienen preferencia las familias empadronadas en Cabanas, en segundo lugar el alumnado del CEIP Eladia Marino no empadronado, y en tercero lugar las familias no empadronadas y que no sean alumbrando del CEIP Eladia Marino.

El plazo de inscripción comienza este lunes 12 hasta el 14 para familias empadronadas, del día 15 al 16 para alumnado del CEIP Eladia Marino no empadronado, y los días 19 y 20 para familias no empadronadas y que no son alumnado del CEIP Eladia Marino.

Para solicitar plaza se debe entregar la siguiente documentación: Solicitud de participación (uno por cada niño/a), Copia del DNI de la persona progenitora, Copia del DNI o partida de nacimiento del niño/a (o libro de familia), Copia de la tarjeta sanitaria del niño/a participante, Justificante de matricula del CEIP Eladia Mariño en caso de no tener empadroamiento en el Concello de Cabanas, Justificación de la necesidad de conciliación, si corresponde (Vida laboral , cabecera de nómina, justificantes de empresa, etc.).

Se publicará la lista de solicitudes admitidas y excluídas en el tablón de anuncios del concello e la web municipal, concediendo un plazo de 10 días para la presentación de reclamaciones. Las personas que deseen más información pueden dirigirse al 981 495 959, en la extensión 6 o 2 para el campamento urbano Cabanas Concilia, en la extensión 3 para el campamento deportivo.

Al final de este artículo encontrarás el formulario de inscripción, la autorización de recogida y el reglamento de los campamentos.

Información familias Cabanas Concilia 2025

Solicitude campamento urbano 2025

Autorización recogida