Escolares de Narón participan na primeira ruta da iniciativa municipal Bicibús

Unha trintena de menores, acompañados a maiores dalgúns pais, participaron na mañá deste venres 9 na primeira ruta do Bicibús impulsado dende o Concello de Narón a través da concellería de Seguridade Cidadá.

Os integrantes do equipo de Educación Viaria do Consistorio, Sonia López e Pedro Caneiro, acompañaron aos menores durante as dúas rutas establecidas e dirixidas a alumnado dos colexios de Piñeiros, Ponte de Xuvia e Jorge Juan.

Haberá outras tres datas nas que estará operativo o Bicibús, os días 16, 23 e 30 deste mes, tal e como indicou o concelleiro de Seguridade Cidadá, José Oreona. Ás 8:25 horas saíron do estacionamento do tanque de tormentas do Cadaval, en Freixeiro, un grupo de menores nas súas bicis, acompañados por Sonia López, que foron pola senda ciclista e peonil que enlaza Freixeiro e Xuvia ata o colexio de Piñeiros, o tanque de tormentas de Xuvia, a zona do Camiño do Peregrino e do muíño das Aceas ata os colexios Jorge Juan e Ponte de Xuvia.

A outra ruta, encabezada por Pedro Caneiro, partiu ás 8:40 horas da zona do Camiño do Peregrino polas Aceas e o tanque de tormentas de Xuvia para chegar ao colexio de Piñeiros. Os escolares chegaron para o inicio das clases tras esta experiencia con varias paradas polo camiño nas que se foron incorporando viaxeiros.

“Fomentar o uso da bicicleta e promover hábitos sostibles, así como evitar os vehículos nos entornos escolares están entre os obxectivos desta iniciativa, que implantamos de xeito pioneiro en tres centros e que confiamos en que de cara ao vindeiro curso se poida estender a outros”, apuntou Oreona.

O edil naronés recordou que aínda é posible inscribirse nas tres datas do Bicibús que quedan pendentes este mes, podendo facelo as persoas interesadas cubrindo un formulario que teñen á súa disposición nas conserxerías dos tres centros participantes. No momento de cubrila deberán indicar as datas nas que queren participar.

No caso de ter dúbidas sobre este proxecto pódese contactar co equipo de Educación Viaria de Narón, a través dos teléfonos 600 448 730 e 666 438 222 ou do correo electrónico: seguridadevial@naron.gal.