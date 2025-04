O espectáculo familiar e infantil “Castelao, un corazón á intemperie” poderase ver en maio no Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros

O Concello de Narón organiza un espectáculo de narración oral e monicreques para o vindeiro 11 de maio. A edil de Política Lingüística, María Lorenzo, avanzou que se trata dunha proposta impulsada a través da Secretaría Xeral da Lingua (programa FalaRedes da Rede de Dinamización Lingüística) en colaboración co Servizo de Normalización Lingüística de Narón e que se dirixe a público infantil e familiar, a partir de 6 anos.

“Castelao, un corazón á intemperie” é o título desta proposta, da que se poderá desfrutar o día 11 a partir das 18:00 horas no Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros. Cunha duración aproximada de 50 minutos, o espectáculo de Fantoches Baj, de narración oral, ofrecerá unha proposta de monicreques, música tradicional e teatro de máscaras para dar a coñecer a figura de Castelao entre as nenas e nenos, reler e interpretar parte da súa obra e poñer en valor o galego.

Con este fin, representarán con marionetas parte da súa obra: contos de “Cousas” (“Panchito” e a “Marquesiña”); narracións de “Retrincos” (“Sabela” e “O inglés”), escenas de “Os vellos non deben de namorarse” e o monólogo do esqueleto en “Un ollo de vidro”.

A concelleira de Política Lingüística convidou ás veciñas e veciños de Narón a achegarse a este espectáculo para desfrutar do mesmo e poñer en valor a figura de Alfonso Manuel Daniel Rodríguez Castelao, unha das figuras máis importantes da literatura e do nacionalismo galego do século XX e da que se cumpren 75 anos do seu pasamento neste 2025.

A entrada é de balde e non se require inscrición previa, polo que se permitirá a asistencia ata encher a capacidade da sala, tal e como informou a edil naronesa.