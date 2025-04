A CIG convoca 17 mobilizacións este Primeiro de Maio baixo o lema “Traballo, dereitos, soberanía. Galiza contra as guerras”

A CIG convoca para este Primeiro de Maio 17 mobilizacións en cidades e vilas galegas, baixo o lema «Traballo, dereitos, soberanía. Galiza contra as guerras».

A CIG alerta de que «o capitalismo neoliberal, liderado polos EUA, usa a «guerra» e o «gasto militar» para perpetuar a «explotación». Critica que a OTAN impulse o aumento do gasto bélico, mentres a Unión Europea, en «submisión» aos intereses estadounidenses, prioriza armamento sobre dereitos sociais, permitindo o auxe da extrema dereita».

No caso Estado español, denuncia que o goberno destine máis do 2% do PIB a fins militares, promovendo unha «campaña de propaganda» baseada no medo e recortando servizos públicos como sanidade ou educación, o que «precariza as condicións de vida da clase traballadora».

En Galiza, alerta de que «as políticas do PP provocan «pobreza e desigualdade», desmantelando servizos públicos e promovendo a «depredación dos recursos naturais» para beneficiar outros territorios. Este modelo, avalado por un «diálogo social fraudulento», lexitima a precariedade e o desmantelamento das pensións públicas, agravando a «desertización industrial e social» de comarcas enteiras.

Mobilizacións programadas:

A Coruña.- Ás 12:00 h desde a Praza de Vigo

Carballo.-Ás 12:00 h, Praza do Concello

Cee.- Ás 12:00 h, Praza Otero Lastres

Ferrol.- Ás 12:00 h desde o local da CIG (Avda. de Esteiro)

As Pontes.- Ás 12:00 h, Praza de América

Compostela.- Ás 12:00 h desde a Praza Roxa

Ribeira.- Ás 12:00 h, Mercado Municipal

Lugo.- Ás 12:00 h desde o Edificio Sindical (Ronda da Muralla)

Cervo.- Ás 12:00 h, desde a Fábrica de Sargadelos

Ourense.- Ás 11:30 h desde a Praza Maior

Verín.- Ás 12:00 h na Praza do Concello

Pontevedra.- Ás 12:00 h, desde a Praza da Ferrería

Vilagarcía.- Ás 11:30 h, Casa do Mar

A Estrada.- Ás 12:00 h, Praza do Mercado

Vigo.- Ás 12:00 h, desde a Dobrada

Cangas.- Ás 18:00 h, desde a Praza do Concello

A Guarda.- Ás 12:00 h, na Praza Avelino Vicente