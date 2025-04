Odeón celebra la VII Gala del Día Internacional de la Danza

El Centro Comercial Odeón celebra este sábado el Día Internacional de la Danza con una gala en la que participarán un total de 11 escuelas de danza de Ferrol y comarca.

Se trata de la 7ª edición de la tradicional Gala del Día Internacional de la Danza, en la que el público disfrutará de una amplia variedad de estilos como baile clásico, lírico, moderno, urbano, hiphop, baile deportivo, danza coreográfica y danza polinesia.

La VII Gala del Día de la Danza comenzará a las 18.00 horas en la plaza de Eventos de Odeón, donde se darán cita alrededor de 250 bailarines de las siguientes escuelas:

Renbu-Kan Danza.

All Dance Studio.

Paso a Paso.

Seven And.

Amei Escuela de Danza.

Cbd Narón.

UPA. Un Paso Adelante.

Estudio de Danza Allegro

May Dance Studio.

Escuela de Danza Lago.

Apetahi Galicia Escuela de Danzas Polinesias.