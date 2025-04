Obradoiros, xogos e un contacontos en Ares, na Festa da Horta da Agrupación Instrutiva de Caamouco

A Festa vaise celebrar o domingo 27 de abril, de balde e aberta a todo o mundo.

Pequenos e maiores teñen unha cita o domingo 27 de abril en Ares (A Coruña), dende as 11:00 horas na Horta de Quinín. A Agrupación Instrutiva de Caamouco organiza alí a terceira edición da Festa da Horta, un evento educativo e de lecer aberto a toda a rapazada. A actividade busca seguir dotando de contidos este espazo, ao tempo que se divulga entre os nenos e nenas valores relacionados coa natureza, o medio ambiente e o respecto á contorna. A Festa da Horta é de balde e aberta a todo o mundo, previa inscrición no 680 16 19 29.

O programa previsto contempla diversas actividades e xogos para toda a familia, para que os nenos e nenas interactúen coa contorna coa axuda dos seus pais ou nais. Así, este ano gana peso a xincana ‘O tesouro de Quinín’, na que a rapazada terá que superar unha serie de pistas e probas para completar a proba.

Nesta edición tamén se inclúen dous obradoiros relacionados coa tarefas propias dunha horta. Primeiro haberá unha plantación colectiva na terra de amorodos e tomates cherry. Logo, unha plantación individual en testos, para que os nenos e nenas poidan levar o seu traballo para casa e seguir coidándoo, conseguindo que se impliquen nesta tarefa durante semanas.

Pero a principal novidade deste ano é a incorporación do contacontos ‘Que contan as árbores?’ de Maquinarias Teatro. Helga Méndez encargarase de achegar ao público valores medioambientais, reflexionando sobre graves problemas que afectan ao planeta como a contaminación ou o cambio climático. ‘Un xeito de divertir á rapazada ao tempo que a convidamos a reflexionar sobre o mundo no que queren vivir’, explican dende a Agrupación. A Festa da Horta rematará cun tempo para o xogo libre da rapazada e petiscos para todas as persoas asistentes.

A Horta de Quinín

Logo das obras de rehabilitación da casoupa situada nesta parcela, rematadas no 2023, o grupo de voluntariado da Horta de Quinín traballa a pleno rendemento.

O equipo conta cunha decena de membros, encargados do mantemento da parcela e das plantacións. Trátase dun grupo autónomo que, co apoio da Directiva da Agrupación, organiza as distintas tarefas a realizar ao longo de todo o ano. Un grupo que, como non podía ser doutro xeito, tamén vai colaborar de forma moi activa na celebración da Festa da Horta.