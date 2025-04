Domingo de Pascua

Mensaje del obispo de Mondoñedo-Ferrol con motivo de la Pascua de Resurrección 2025.

«Hoy es Pascua de Resurrección. Un día grande para los cristianos, el punto de referencia de nuestra fe. Cada domingo se convierte en un eco de esta solemnidad. Celebramos que Cristo, el Crucificado, ha sido resucitado. Él ha sido el primero, el primogénito de entre los muertos. Pero un día también nosotros resucitaremos».

«Esta es nuestra esperanza que nos permite vivir y afrontar el futuro. Porque los cristianos somos el pueblo de la esperanza. No porque pensemos que las cosas van a salir bien, no porque queramos ser optimistas por naturaleza, sino porque sabemos que nuestra vida no concluye en el vacío, sino que tiene una meta, una meta tan grande que justifica el esfuerzo del camino».

«Como nos recuerda el papa Francisco: «La esperanza cristiana consiste precisamente en esto: ante la muerte, donde parece que todo acaba, se recibe la certeza de que, gracias a Cristo, a su gracia, que nos ha sido comunicada en el bautismo, «la vida no termina, sino que se transforma» para siempre»».

«Muchas veces, y de formas diferentes, las distintas generaciones se han preguntado cómo será eso, cómo se producirá esta resurrección al final de los tiempos. San Pablo responde a esa pregunta observando los fenómenos de la naturaleza. En ella se da ese proceso de continuidad y discontinuidad que está presente también en el acontecimiento de la resurrección».

«Toda la naturaleza está llena de momentos de muerte y resurrección, especialmente cuando observamos el grano de trigo que, pudriéndose, da luz a un cuerpo nuevo y diferente. No sabemos cómo, pero no es irracional, Dios lo hace en la naturaleza y lo puede hacer con nosotros. No podemos responder a la forma, pero estamos seguros de que un día también nosotros resucitaremos con Cristo y la muerte será vencida definitivamente».

«Pero nuestra esperanza en la resurrección no solo es un acontecimiento del futuro. Sería poca cosa y daría la sensación de que nuestra fe en el Resucitado tendría que aguardar al mañana. No es la certeza del final de una película feliz, sino que es la fuerza y la gracia que nos permite y nos ayuda a vivir en el hoy y aquí de nuestra historia. Cristo vive y te quiere vivo. Cristo vive y quiere darte su vida, vivificarte, llenarte de su misma gracia».

«Esta es la experiencia que hicieron los apóstoles y las mujeres en la mañana del primer domingo. Esta es la experiencia real en la vida de todo creyente a lo largo de la historia. Porque el descubrimiento de Jesús como el Viviente cambia la vida y es el inicio de un camino de fe, que se convierte en respuesta de amistad a un acontecimiento de amor previo. Sí, atraviesa la Puerta que es Cristo para entrar en la vida que el amigo de la vida quiere regalarte».

«Los sacramentos son esos regalos que el Señor nos hace para ofrecernos esta vida que nace de la Pascua. Y junto con los sacramentos, la vida nueva en Cristo se experimenta en la comunidad cristiana que vive gracias al Espíritu. El Espíritu es el que nos hace vivir y tener vida. Por eso, durante la Pascua leeremos el libro de los Hechos de los Apóstoles, para hacer nuestra la misma experiencia de aquella primera comunidad de vivientes creyentes que, por la acción del Espíritu, querían generar mucha vida a su alrededor. ¡Toda una provocación también para nosotros hoy!»

«Queridos amigos: ¡Felices Pascuas de Resurrección! Que en medio de esta cultura de muerte, los seguidores del Resucitado seamos luz, levadura, esperanza, fuente de nueva vida. Resucita, vive y vivifica nuestro mundo».

Vuestro hermano y amigo,

Fernando García Cadiñanos

Obispo de Mondoñedo-Ferrol