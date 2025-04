A alcaldesa de Narón visita Aspaneps nunha xornada de portas abertas da entidade

A Asociación de Pais de Nenos con problemas Psicosociais (Aspaneps), con sede social e un centro ocupacional no municipio de Fene, programou o mércores 16 unha xornada de portas abertas.

Á convocatoria acudiu a alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, acompañada da edil de Benestar Social, María Lorenzo e do voceiro do grupo de goberno, Román Romero, que xunto a persoal da entidade coñeceron as instalacións e parte dos obradoiros que levan a cabo nas mesmas. Un obradoiro de serigrafía, un espazo de cociña, outro para reciclaxe de plásticos… forman parte das diferentes dependencias de Aspaneps que visitaron os representantes do goberno local e sobre cuxo funcionamento os informaron tanto o persoal como usuarias e usuarios do centro, dende onde se atenden necesidades específicas de persoas nos ámbitos pedagóxico, psicolóxico e social co fin de mellorar o benestar persoal e social do colectivo.

A alcaldesa, xunto cos dous edís naroneses, interesouse polo traballo que realizan nos obradoiros e mesmo elaborou unha sobremesa seguindo as indicacións dunha das usuarias do centro que acode regularmente ao obradoiro no que cociñan. Coñeceu tamén o labor de serigrafiado que realizan, e no que deseñan libretas en diferentes formatos e o que desenvolven no de reciclaxe de plásticos, facendo diferentes artículos, como medallas e mesmo pequenos raños para mariscadores, nos que se empregan como materia prima tapóns de plástico de diferentes cores.

Ferreiro recordou que o Concello de Narón mantén dende hai anos un convenio de colaboración con Aspaneps e destacou o importante labor que desenvolve a entidade nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal “traballando día a día con persoas con discapacidade intelectual co fin de que poidan mellorar a súa autonomía persoal e avanzar nesa tan necesaria inclusión plena na sociedade do colectivo, ao tempo que presta un servizo fundamental para as familias”.