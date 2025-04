Ferrol disfrutó del recorrido de cuatro procesiones en el Miércoles Santo

Para la jornada de este Miércoles Santo se anunciaban cuatro desfiles procesionales con recorrido por las las calles ferrolanas en un día en el que el tiempo ha colaborado y en el que la afluencia de forasteros ya se hace notable junto a los muchos ferrolanos que acuden a presenciar las procesiones.

Comenzó a notarse en la jornada de de este miércoles el incremento de procesiones de la Semana Santa Ferrolana declarada de Interés Turístico Internacional.

Las calles de la ciudad se ven “mucho más pobladas” durante estas jornadas, y ya no digamos a las horas de las procesiones. Ferrolanos, gentes de la comarca y forasteros, a los que se añaden los que viven fuera y aprovechan estas fechas para visitar a su familia y a su “Ferroliño”.

Los desfiles comenzaron con la procesión de Nuestra Señora de los Cautivos y Cristo Redentor (Merced) y finalizó con la de la Penitencia (Dolores)

EL DESFILE PROCESIONAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS CAUTIVOS Y CRISTO REDENTOR

Organizada por la Cofradía de la Merced pasadas las seis y media de la tarde, con tiempo de adelanto sobre el horario oficial por temor a un posible mal tiempo, dio comienzo la procesión de la “Virgen Blanca”, la de Nuestra Señora de los Cautivos y Cristo Redentor.

La cofradía mercedaria está caracterizada por su labor social y tiene una amplia participación de la mujer, también en los órganos de gobierno. Este año celebraba el 25 aniversario de su refundación.

En este desfile del Miércoles Santo la cofradía sacó a la calle las imágenes de Nuestra Señora de los Cautivos y el Cristo Redentor. La primera es una talla de José Hurtado, del año 2012, un artista reconocido que también es autor de la Virgen de la Esperanza de la Cofradía de Dolores.

El Cristo Redentor es una obra de José Rivas (1927), de la escuela de imaginería compostelana.

Abría marcha la Cruz Guía a la que seguía la Banda de Gaitas del Real Coro «Toxos e Froles». Tras ellos los cofrades de los tres tercios , también tercios de Dolores, y numerosos monaguillos.

Un grupo de cuatro portadores procesionaban a la imagen del Santísimo Cristo Redentor (José Rivas,1927) que llevaba a sus pies un ramo de rosas rojas.

Impresionante el paso de Nuestra Señora de los Cautivos (José Hurtado, 2012), llevado a hombros por un grupo de 56 portadores. En el adorno floral figuraban docenas de rosas blancas. Por vez primera la imagen sale sobre el nuevo trono desde el interior de la capilla mercedaria.

En esos momentos la Agrupación Musical ACOTAGA interpretó la pieza dedica a la Virgen , «Líbrame», entre aplausos de los numerosas personas que se encontraban en el exterior del templo, en la calle María mientras los portadores elevaban «al cielo» al paso». Al paso de la imagen de la «Virgen Blanca» por las calles ferrolanas desde varios domicilios se arrojaron pétalos de flores..

Tras la imagen la presidencia formada por la Hermana Mayor de la Cofradía, Helena Pena;, a la que acompañaban representantes de las Cofradías de Dolores, V.O.T. y Angustias; de la Junta General de Cofradías así como el Real Coro “Toxos e Froles”.

A su paso por delante de la iglesia de Dolores los portadores situaron el trono de la Virgen frente a la puerta del templo y lo bailaron entre aplausos de los muchos ciudadanos que en esta tarde del Miércoles Santo abarrotaban las calles del centro de la ciudad.

La procesión recorrió las calles María, Méndez Núñez, Real, Sánchez Barcaiztegui, Magdalena, Tierra, Real, Méndez Núñez; María y se retirada en la capilla de la Merced.

La parte musical estará a cargo de la Banda de Gaitas del «Real Coro «Toxos e Froles; de la A.M. Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Acotaga.

PROCESIÓN DEL CRISTO DE LOS NAVEGANTES

A las siete de la tarde en la iglesia parroquial del Socorro se ofició la Eucaristía presidida por el obispo diocesano , Fernando García Cadiñanos al que acompañaron sacerdotes castrenses y diocesanos.

En un templo abarrotado de fieles se encontraban alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela; el almirante jefe del Arsenal Militar, Gonzalo Villar Rodríguez; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz; la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Martina Aneiros Barros; la senadora del Partido Popular, Verónica Casal Míguez; el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores, Gustavo Chacartegui; el Comandante de la 31 Escuadrilla de Escoltas, capitán de navío Jesús Viñas Barciela; el teniente alcalde Javier Díaz y las ediles populares Elvira Miramontes, Pamen Pieltain y Maica García, y la socialista Ana Lamas; el comisario episcopal de la Cofradía de la Soledad y ex hermano mayor, José Evia; y miembros de la asociación de vecinos de Ferrol Vello y de la Armada y de las marinas mercantes y deportivas. También se encontraba, de paisano, el Almirante Jefe de Apoyo Logístico, Ignacio Frutos Ruiz.

Una vez finalizada la Santa Misa, cerca ya de las ocho de la tarde se organizó la procesión, la única en la que no figuran «capuchones» y solamente van detrás de la imagen la presidencia religiosa y las autoridades, representaciones y el pueblo, y que últimamente está a cargo de la cofradía de la Soledad.

La imagen del Cristo (Enrique Carballido, 1949, escuela santiaguesa) fue trasladada a un paso de caoba y con un hermoso adorno floral. A sus pies un ancla de claveles rojos. En el trono figuraba un pequeño crespón negro en recuerdo al recientemente fallecido José Manuel Quintana que fue párroco del Socorro durante bastantes años.

Y seguidamente el pueblo, a la salida se encontraban varios centenares de personas, miembros de la Armada en activo y en la reserva, y de las marinas deportivas, mercante y de pesca, así como numerosos vecinos de todas las edades, demostrando su amor hacia esta imagen.

A la salida del templo la Unidad de Música del Tercio del Norte de la Infantería de Marina interpretó el himno nacional. Tras ser situada la imagen del Cristo en el «trono» comenzó la procesión.La imagen iba escoltada por un piquete de la 31 Escuadrilla de Superficie.

El desfile procesional se dirigió por la calle Espartero y San Francisco hasta la Puerta del Parque del Arsenal en donde procesionó el Cristo, como viene sucediendo en los últimos años.

En la entrada del Arsenal se encontraba un piquete de honores. Las puertas estaban abiertas y se permitió a los ciudadanos que acompañasen a la imagen por el interior de las instalaciones militares trono durante su paso por las instalaciones militares hasta su salida por la puerta de la “Cortina” regresando por la avenida de la Marina hasta la parroquial del Socorro.

En el interior del Arsenal, frente al Mar, con testigo la fragata «Cristóbal Colón»se celebró un acto muy solemne. El vicario castrense dirigió una oración»por aquellos que durante este año han dejado su vida en la mar, tanto civiles como militares».

El alcalde y el almirante jefe del Arsenal echaron una corona de laurel con las cintas de los colores de las banderas de España y Galicia. La unidad de Música del Tercio Norte interpretó «la muerte no es el final» (Cuando la pena nos alcanza del compañero perdido, cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza. En tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz).

PROCESIÓN DEL CRISTO DEL PERDÓN Y VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

Organizada por la Cofradía de las Angustias a las nueve de la noche efectuó su salida, la 39, desde el santuario la procesión del Cristo del Perdón y de María Santísima de los Desamparados.

Esta procesión se sumó al procesionario en 1986, gracias a la iniciativa de cuatro cofrades de la Hermandad de Esteiro, quienes decidieron portar en andas al Cristo del Perdón.

Los cofrades acompañaban a las dos preciosas imágenes del Cristo del Perdón, obra de Guerra Felipe del año 1864 y de la Virgen de los Desamparados, una imagen de estreno, obra del sevillano Rafael Martín Hernández, sustituyendo a la anterior imagen obra de un artista portugués del siglo XIX.

Con salida del santuario recorrió las calles del centro de la ciudad retirándose más tarde en el templo sede de la Cofradía.

En la presidencia junto a miembros de la junta de la Cofradía se encontraban las ediles populares Rosa Martínez y Patricia Cons.

La parte musical estuvo a cargo de la Banda de Las Angustias y la Banda de Música de Oza-Cesuras.

PROCESIÓN DE LA PENITENCIA

Tras un acto penitencial iniciado a las diez menos cuarto de la noche en la iglesia de Dolores, a las 22.30 horas salió del templo parroquial la procesión de la Penitencia que recorrió las calles Méndez Núñez, Real, Tierra, Magdalena, Rubalcava , Real, Tierra, Dolores , Méndez Núñez y retirada en Dolores.

El tercio del Cristo Yacente fue fundado en el año 1988 y está constituido exclusivamente por varones mayores de 18 años. En la procesión acompañaron a su imagen titular un Cristo sedente tras su descendimiento de la cruz (Pablo Lanchares, 2016) . Una talla de madera policromada que lleva a sus pies un ramo de 33 rosas rojas, que representan la edad de Cristo, como única ornamentación floral y que fue portada por sus propios cofrades sobre unas andas de madera de teka. A la imagen la acompañaban un piquete de honor de la Guardia Civil.

Lo más distintivo de este desfile es la presencia del Tercio penitencial formado por penitentes cargando cruces y arrastrando cadenas, simbolizando su sacrificio y devoción.

En la presidencia junto a representantes de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores figuraban miembros de distintos tercios así como el teniente alcalde ferrolano Javier Díaz y la edil popular Blanca García Olivares; así como el presidente de ACOF, Olegario Álvarez.

La parte musical estuvo a cargo de la Xove Banda de Narón.