O 061 de Galicia pide precaución aos condutores nos desprazamentos durante a Semana Santa

Urxencias Sanitarias de Galicia-061, o servizo que coordina e xestiona as urxencias e emerxencias sanitarias, pídelles aos condutores precaución nas estradas ante o inicio dos desprazamentos polas vacacións de Semana Santa.

Lembra que, cando se produce un accidente de tráfico, a persoa que se atopa no lugar do sinistro pode ser de grande utilidade. En primeiro lugar, facilitando ao 061 toda a información relevante, e despois, seguindo as indicacións transmitidas polo persoal sanitario da Central de Coordinación do 061 de Galicia ata a chegada dos recursos especializados.

App Sergas Móbil

Nestas situacións, resulta fundamental o uso da App Sergas Móbil para chamar ao 061 porque permite xeolocalizar a chamada e axilizar así a asistencia no punto do sinistro. Para isto, deberá terse rexistrado na App con anterioridade e facer a chamada desde a pestana laranxa Chamar ao 061.

Cómpre lembrar que, antes de auxiliar nun sinistro de tráfico, débese tratar de aparcar o coche nun sitio seguro, afastado do accidente e prender as luces de emerxencia; poñer roupa reflectora ou rechamante, pero nunca escura; e, por último, sinalizar o accidente cos triángulos de sinalización ou coa luz de emerxencia V-16.

O que non se debe facer nunca é poñer en perigo a propia vida. Para iso, antes de atender os accidentados, hai que adoptar as medidas de seguridade axeitadas, para evitar novos accidentes. Igualmente, e salvo que haxa perigo de incendio ou novas colisións, non se debe mover a ningún ferido, xa que poderían agravarse as súas lesións.

Balance Semana Santa 2024

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 asistiu, durante a Semana Santa de 2024, 78 persoas debido a 62 accidentes de tráfico ocorridos nas estradas galegas. O período contabilizado comprende dende as 15:00 horas do mércores, 27 de marzo, ata as 23:59 horas do domingo, 31 de marzo de 2024. O maior número de atencións por sinistros rexistrouse o sábado con 17 accidentes.

A Central de Coordinación do 061, que xestiona e coordina os servizos prehospitalarios en casos de urxencia e emerxencia en Galicia, recibiu neses días 83 chamadas en relación cos accidentes de tráfico. Estas alertas xeraron 62 asistencias sanitarias por parte do persoal do 061 que atenderon un total de 78 persoas. A proporción de homes e mulleres atendidos foi do 55 % e do 45 % respectivamente. Nas idades dos feridos, obsérvase que o 29 % dos atendidos tiña entre os 45 e os 59 anos.

Por provincias, Pontevedra e A Coruña foron as que rexistraron máis accidentes, con 24 sinistros de tráfico durante os desprazamentos destas datas.

Provincia Accidentes

A Coruña 24

Lugo 5

Ourense 9

Pontevedra 24

Galicia 62

En 63 casos os feridos foron trasladados aos centros hospitalarios correspondentes, 14 persoas foron asistidas no lugar do sinistro e unha persoa faleceu no punto.