A Copa máster de clubs viaxa a Sada

O club Atletismo Sada proclamouse campión da VIII Copa de Clubs Máster en ambas categorías nun emocionante encontro disputado esta fin de semana nas pistas viguesas de Balaídos.

Emoción e bos rexistros

O equipo das Mariñas empataba a puntos co Samertolameu na categoría feminina a 61 puntos polo que tivo que decidir a porcentaxe a mellores postos que finalmente beneficiaría ao conxunto sadense. As ourensáns de La Purísima con 37 puntos, lograban o terceiro lugar do podio.

Por parte do equipo gañador, lograban mellores porcentaxes individuais Monserrat Fernández nos 100 m; Ángeles Ripoll nos 800 m.; Emilia Rodríguez nos 3.000 marcha; Natalia García nos 3.000 m.; Tania Valverde na lonxitude; Ángeles Rodríguez na xavelina e o equipo de relevos 4×400.

Na categoría masculina, novamente o equipo sadense lograba impoñerse desta vez ao Marineda At. por un resultado de 110-100 puntos sendo o terceiro lugar do podio con 96 p. , para o Samertolameu.

Os gañadores parciais do Sada foron, Javier Llopis nos 100 e nos 200 m.; Iván Somoza nos 800 m.; Jacinto Parga nos 400 m.; Juan Luis Paz nos 100 valos; Juan José Vila nos .3000 m.; Nicolás Bas nos 3000 obstáculos así como o equipo de relevos 4×100 m.

Categoría Masculina: 1º C.A. Sada/ 2º Marineda At./ 3º Samertolameu/ 4º S. Gimnástica/ 5º C.A.Santiago/ 6º Ourense At./ 7º S.D.Compostela

Categoría Feminina: 1ª C.A. Sada/ 2ª Samertolameu/ 3ª La Purísima/ 4ª S. Gimnástica