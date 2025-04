Pedir cuando el problema viene del exterior pero ignorar al PP en el interior-(José M. Otero )

José Manuel Otero Lastres

Después de la intervención de Donal Trump exponiendo el llamado “Arancelazo” contra el “comercio mundial”, compareció nuestro presidente para valorar lo que hará nuestro gobierno con el fin de responder al nuevo paradigma comercial.

De las palabras del presidente me llaman la atención las siguientes. En primer lugar, la afirmación de que “el ataque arancelario de Trump, no distingue entre amigos y enemigos, va contra todos. No distingue por ideología, va contra todos tengan tengan la que tengan.

En este punto, hay una importante diferencia entre lo que hace el poder ejecutivo en la política interior. Como hemos visto con nutrida periodicidad, el gobierno español diferencia entre la mayoría que sustenta su poder. A estos y por la gran importancia de sus votos en el Congeso, le da prácticamente todo lo que le pidan. A los que apoyan a la mayoría ganadora, aunque no fuera la matemática, les retira lo que les corresponde para dárselo a las que lo apoyan.

Diferencia, pues, el “arancelazo” es contra todos y sin tener en cuenta la ideología dominante en el país (salvo a los que no se lo ha impuesto). En España, lo que podría basarse en el principio de igualdad ante la ley, se basa ahora en la dato de que si mantiene en el poder o no al actual presidente.

Hay un segundo dato. Y es ver decir al presidente que “sus principios no están en venta”. Sus socios separatistas llevan siete años cobrándoselos, con éxito.

¿Cómo es posible que una misma persona pida colaboración para afrontar lo que viene del exterior y que machaque hasta romper el principio fundamental de la igualdad en la política interior? ¿Tiene sentido que distingamos lo externo de lo interno cuando en el fondo lo que está en juego es la política integral de España como Nación? ¿Porque el “arancelazo” viene de fuera, pero la política contra el principio de igualdad se mantiene en el ámbito interno, se estaría de acuerdo con el presidente del ejecutivo pida colaboración a los que ignora en el ámbito interno?