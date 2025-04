Rosa Ana García destaca en Valdoviño, o impacto das axudas PEL

Nos últimos tres anos, este proxecto recibiu un total de 37.200 euros a través de axudas PEL para autonómos, investimento e contratación. A deputada provincial puxo en valor o impacto destas axudas, ás que definiu como “unha ferramenta fundamental para os pequenos negocios, autónomos e emprendedores de provincia”

A deputada de Emprego, Rosa Ana García, e o alcalde de Valdoviño, Alberto González, visitaron esta semana os apartamentos turísticos Las Olas by Pantín, onde foron recibidos pola persoa que lidera, xunto coa súa familia, este proxecto empresarial, Olga Gil Rivas.

Durante o encontro, Rosa Ana García interesouse polo impacto das axudas impulsadas pola Deputación da Coruña a través do Plan de Emprego Local (PEL) no proxecto, xa que desde o 2022 recibiu un total de 37.200 euros que foron determinantes para o seu desenvolvemento e para a consolidación da súa actividade empresarial no sector turístico.

Estas subvencións están dirixidas á contratación de persoal, a financiación de novas inversións para mellorar a competitividade das pequenas empresas e a cubrir os custes das cotizacións á Seguridade Social.

No caso concreto de Las Olas by Pantín, un complexo de seis apartamentos turísticos localizados no privilexiado escenario da praia de Pantín, en Valdoviño, o apoio provincial permitiu o pago das cotas á Seguridade Social durante tres anos consecutivos a través do PEL Autónomos. Ademais, coa liña PEL Pemes facilitouse a contratación dunha persoa dedicada ao mantemento e limpeza destes establecementos e, por último, coa liña PEL Emprende Inversión dotouse ao complexo de mobiliario e equipamento de calidade, mellorando a experiencia dos visitantes.

Durante a súa visita, a deputada de Emprego puxo en valor o impacto destas axudas no desenvolvemento empresarial da provincia e definiunas como “unha ferramenta fundamental para os pequenos negocios, autónomos e emprendedores da provincia, o que mostra o compromiso e a implicación da Deputación da Coruña no apoio á creación de emprego”.

Rosa Ana García salientou, do mesmo xeito, que “unha das grandes vantaxes do PEL é que permite que as empresas e as persoas autónomas poidan beneficiarse das diferentes liñas habilitadas segundo as súas necesidades, compatibilizándoas entre si. O de Las Olas by Pantín é un exemplo moi claro de como estes anos foi recibindo estas axudas segundo as demandas que presentaban en cada momento”.