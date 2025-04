A Alianza Aresana, acolle a presentación do libro ‘Alejandro Viana: nun galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos’

Un relato de entrega aos demais e toda unha proeza na súa época que salvou vidas: iso é o que agocha o libro de Roberto Mera, galardoado co Premio Antón Losada Diéguez de Investigación 2022, que presenta este venres 4 de abril, ás 19:30 horas no salón de actos da Alianza Aresana.

‘Alejandro Viana: un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos’, publicado en Belagua Edicións, supón un exercicio de memoria arredor deste deputado republicano de esquerdas, traendo de volta ó presente a súa labor na Europa ocupada polos nazis. Alejandro Viana (Ponteareas, 1877- México, 1952) á fronte de varias organizacións humanitarias como o Servicio de Evacuación de Refuxiados Españois, foi o promotor de múltiples expedicións marítimas cara a distintos países de América, axudando a escapar a milleiros de refuxiados que pugnaban por salvar as súas vidas lonxe dos reximes opresivos e antidemocráticos da primeira metade do século XX.

O propio Viana viuse acosado e perseguido pola Falanxe Española e a Gestapo, ata tal punto de acometer unha fuxida desesperada a México, no 1941, coa certeza de que xamais podería retornar á súa terra de orixe e á Ponteares que o viu nacer.

Toda a historia deste home entregado aos demais, tío bisavó do propioescritor Roberto Mera, sairá á luz grazas a esta presentación literaria, na quetamén interveñen Julio Ignacio Iglesias Redondo, alcalde de Ares, e Juan Galán, escritor e investigador na Asociación Memoria Histórica Democrática.