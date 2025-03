Iván Puentes, top-25 no campionato de España de dúatlon

O canteirán do Triatlón Ferrol logrou meterse no pelotón perseguidor dos líderes.

O integrante do Triatlón Ferrol Iván Puentes finalizou en 23ª posición no campionato de España de dúatlon celebrado esta fin de semana en Cáceres.

O duatleta ferrolán soubo forzar na primeira carreira a pé para meterse no pelotón perseguidor da cabeza, entre os 10 mellores da proba.

No sector ciclista Puentes formou parte do grupo que non deixou que os líderes sacaran excesiva vantaxe e da segunda transición saíu en 12o lugar.

No último segmento a pé, ao saber que levaba semanas con molestias sen poder adestrar a carreira, marcou un tempo de menos de 9 minutos nos 2,5 km finais, apenas un minuto máis que os duatletas do seu nivel habitual.

Pola súa parte, Joan Ferrer foi 61ª e Marga Llobera tivo que retirarse no último segmento.