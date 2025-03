O Parrulo Ferrol vence al Melistar en un partido muy trabajado

O Parrulo Ferrol continúa con su gran estado de forma, tras imponerse por 2-4 al Melistar, en la 24ª jornada de la Segunda División, en un partido disputado en la mañana del sábado, en el Pabellón Javier Imbroda (Melilla).

El partido no empezaba bien para los intereses de los parrulos, al anotar Iván al segundo palo en la primera llegada del Melistar, rematando un centro desde la línea de fondo. La reacción de O Parrulo Ferrol no se hizo esperar, ya que, en la siguiente jugada, Diogo empataba con un tiro cruzado raso dentro del área que llega a tocar el meta Moha a su salida, pero no puede evitar el empate.

Los melillenses alternaban el juego de cuatro con el de cinco con su portero Moha, intentando crear dudas e inseguridades a los jugadores ferrolanos que basaban su juego en media pista, pero los problemas continuaban en un agarrón de Víctor Montes dentro del área, señalando penalti los colegiados. Manu Aguayo entraba en pista y lograba evitar el lanzamiento penalti de Claudio, adivinándole las intenciones con su tiro raso por el centro.

Los ferrolanos iban a más, buscando darle la vuelta al marcador, teniendo una buena oportunidad Novoa en una buena jugada personal con un tiro raso desde diez metros que se va rozando al palo por muy poco, pero, en la siguiente oportunidad Novoa volvía a hacer de las suyas por el lateral del área, poniéndosela al segundo palo a Nico Rosa para que este anotase el 1-2.

El Melistar buscaba reaccionar, teniendo cerca el empate con un tiro de Iván dentro del área que despejaba Mati Starna con una buena mano, pero O Parrulo Ferrol estaba ante sus mejores minutos sobre la pista, con Víctor Montes marcando el 1-3 al aprovechar un rechace en el borde del área para marcar de tiro cruzado raso colocado al palo contrario.

El partido se le complicaba a O Parrulo Ferrol a falta de poco más de dos minutos para el descanso, en una entrada por detrás a Gonzalo Santa Cruz que no señalan los colegiados, viendo su segunda amarilla por protestar, de igual manera que el entrenador Gerard Casas, siendo ambos expulsados y teniendo que jugar en inferioridad, algo que conseguían aguantar a pesar de los esfuerzos del Melistar para recortar diferencias, por lo que con este 1-3 los jugadores se retiraban a los vestuarios.

Tras la reanudación, los parrulos quisieron sorprender de inicio con una buena jugada de Iván Rumbo por el lateral, pero el remate en la frontal de Nico Rosa lograba despejarlo un jugador local. Y, como sucedía en el primer tiempo, el Melistar metía para dentro su primera llegada, en esta ocasión por medio de Rangel sobre la misma línea de gol, tras aprovechar un buen pase dirigido de Iván.

Los locales seguían teniendo el balón y los ferrolanos basando su juego en media pista, con el Melistar rozando el empate como en un tiro de Iván al hacerse con un balón suelo en la frontal del área que se iba al palo o en un remate al segundo palo de Claudio que lograba evitar Rubén Orzáez bajo palos.

Todo cambiaba en una buena acción de Nico Rosa al robar un balón en media pista, yéndose al contragolpe a toda velocidad y consiguiendo marcar el 2-4 con un tiro cruzado por alto desde el borde del área.

Este gol hacía daño al Melistar, con O Parrulo Ferrol buscando el quinto tanto, teniéndolo cerca en un tiro cruzado de Diogo en la frontal del área a pase de Turbi, en el que llega a tocar un jugador local para desviar el lanzamiento. El propio Diogo tenía intentes después otra buena ocasión a pase de Novoa, pero Moha salía con todo dentro del área evitando su tiro con el pecho.

Quedaban menos de cuatro minutos y Rangel saltaba a la pista como portero-jugador en los melillenses, teniendo el propio Rangel una gran ocasión en la primera jugada con un balón al palo dentro del área, pero, a pesar de esto, O Parrulo Ferrol realizaba un buen trabajo defensivo de este juego de cinco, cortando todas las llegadas del Melistar y consiguiendo que este 2-4 acabase siendo definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 40 puntos, en el 3º puesto de la tabla. Para la próxima jornada los ferrolanos recibirán al Real Betis, en un partido que se disputará el sábado 5 de abril, a las 20:30 horas, en el Pabellón de A Malata.

Melistar: Moha, Rangel, Wallace, Joaki, Iván – también jugaron – Mati Bonino, Vargas, Grillo y Claudio.

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Iván Rumbo, Diogo, Rubén Orzáez, Nico Rosa – también jugaron – Víctor Montes, Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Morgato, Turbi y Manu Aguayo.

Árbitros: Eugenio José Quintero Carrión y José Antonio Raya Serrano, junto con Zohir Boughdad Mimoun como tercer árbitro y Amin El Ouariachi Mohamed como asistente (Comités andaluz y melillense). Amonestaron a los locales Wallace y Grillo, como al visitante Víctor Montes. Expulsaron, por doble amonestación, al visitante Gonzalo Santa Cruz y al entrenador Gerard Casas.

Goles: 1-0 Iván min.2, 1-1 Diogo min.3, 1-2 Nico Rosa min.10, 1-3 Víctor Montes min.14, 2-3 Rangel min.21, 2-4 Nico Rosa min.31.

Pabellón: Javier Imbroda (Melilla).