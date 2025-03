O BNG de Ferrol rinde homenaxe a Carvalho Calero

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol desenvolveu unha homenaxe a Carvalho Calero cando se cumpriron 35 anos do seu pasamento e aproveitou este acto para reclamar unha vez máis a «rehabiltación da súa casa natal e reivindicar a figura de Carvalho Calero como unha referencia da nosa cidade, do noso pais e da súa cultura».

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG, quixo poñer en relevo «a coherencia de personaxes como Carvalho Calero. Nestes tempos confusos nos que estamos a vivir necesitamos certezas, argumentos contundentes.e claros como foi a brutal coherencia de personaxes como Carvalho Calero que deben servirnos como guía».

«Carvalho Calero foi obxecto de marxinación polo seu discurso porque o principal problema que puxo sobre a mesa non foi un debate ortográfico debate real que puxo sobre a mesa é que non podemos seguir mantendo a dependencia no uso da nosa lingua respecto do español e que continuar aprendendo galego sobre a base do español non nos vai levar mais que a convertir a nosa lingua nun dialecto deste».

Rivas defendeu que «esa dependencia linguistica podemos trasladarla a situación política que vivimos xa que é evidente que este pais dificilmente vai poder desenvolverse mantendo a súa dependencia política por iso precisamos manter a coherencia politica do BNG a hora de defender a Galiza».

Rivas defendeu «a coherencia do BNG na defensa desta terra contra o exploio dos recursos e lembrou que no noso pais temos exemplos claros deste expolío: o expolio eólico, a macrocelusosa de Altri ou mesmo os anuncios que se están a facer para extraer litio sen sustento científico nin medioambiental, unha politica que o BNG non vai blanquear e en cambio combatirá como leva facendo sempre».