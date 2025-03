As Pontes inyecta 220.000€ na vila e contorna

A Xunta de Goberno Local do Concello das Pontes aprobou a adxudicación, por valor de 219.288 euros, a empresa local Ambientum, as obras de mellora da Rúa Real (fase 1) e a Rúa A Balsa (fase 2), na zona de Vila e a súa contorna, con cargo á Deputación da Coruña.

No caso da Rúa Real, levarase a cabo a renovación do pavimento e dos servizos existentes. Así, retirarase o pavimento existente e, previa á colocación da nova pavimentación, executarase unha nova base con leito de area e morteiro de cemento e area. Manteranse os niveis existentes e a colocación das novas lousas será similar á actual, cunha vagada central ao longo da rúa.

Ademais os sumidoiros de pluviais adaptaranse con novas rellas e cercos e procederase á limpeza das zonas lastradas, realizando un novo rexuntado onde sexa necesario. Por outra banda, realizaranse novas liñas de iluminación soterradas por la canalización existente, dotando de cabreado de alimentación e terra para a instalación de novas balizas que complementarán a iluminación existente.

Desde o goberno local, o rexedor, González Formoso apunta que “estes traballados permitirán a reforma integral da rúa, seguindo os mesmos criterios estruturais e estéticos aplicados na rehabilitación doutros viarios da Vila, como o calexón do Trigo, a Rúa Perfolla e as rúas San Xoán e da Igrexia, continuando coa nosa aposta pola conservación, protección do patrimonio e a revitalización do conxunto histórico pontés, ao que tamén se sumará a rehabilitación do inmoble situado no número 3 da Rúa da Igrexa, adquirido polo Concello e que na actualidade está en fase de licitación”.

Mellora da Rúa A Balsa

O proxecto básico e execución das obras de mellora de servizos e pavimentos na Rúa da Balsa permitirá mellorar a accesibilidade así como os servizos públicos de alumeadoe saneamento no viario. Así executarase unha nova pavimentación mediante formigón armado impreso e coloreado, resolvéndose o encontro coa calzada mediante a colocación de bordo de formigón. Os encontros da beirarrúa coa calzada resolveranse mediante a colocación de bordo, ampliándoas dentro do máximo autorizado, de forma que as beirarrúas actuais pasarán a ter 30 centímetros máis mantendo a xeometría e liñas xerais.

Instalaranse novas canalizacións para o alumeado e novos novos báculos e luminarias en todo o percorrido da zona de actuación. Por outra banda, executaranse as instalacións de saneamento mediante redes separativas e as acometidas necesarias. Así mesmo, substituirase a varanda actual na ponte do Río Chamoselo por una deaceiro galvanizado y pintado.