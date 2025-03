A Deputación da Coruña promociona o turismo industrial na feira B Travel de Barcelona

A Deputación da Coruña participa un ano máis en B Travel, a feira de turismo industrial que se celebra en Barcelona do 28 ao 30 de marzo, promocionando o turismo industrial da provincia. Conta con stand propio onde están presentes o Museo Estrella Galicia (MEGA) Ademais, a delegación da provincia da Coruña, encabezada polo vicepresidente da entidade e deputado de Turismo, Xosé Regueira, xunto coa deputada provincial Soledad Agra, presentará o venres ás 15h un fam trip polo territorio ante unha selección de operadores turísticos e axencias de viaxes de Cataluña.

Esta viaxe de familiarización co territorio está baseada no interese en dar a coñecer a súa potencialidade no marco do turismo industrial a potenciais vendedores do produto en Cataluña, mercado cun alto interese para o territorio coruñés. Estruturase unha viaxe arredor de dous eixos.

Por unha banda, téntase chegar ao maior territorio posible, abarcando 6 xeodestinos e tanto zonas de costa coma de interior así como combinando visitas en cidades con visitas no medio rural. E, por outra banda, combínase a temática máis puramente industrial (como poden ser as visitas a Mega ou a ruta da Construcción Naval) con dous eixos máis: o gastronómico, a través da campaña que está a traballar a Deputación “A Paisaxe que Sabe” contando con visitas a fábricas produtoras de queixo ou bodegas de viño e a artesanía, poñendo en valor tanto os modos de facer tradicionais (Ecomuseo Forno do Forte) como localizacións protoindustriais (Baleeira de Cee ou Astaleiro de Outes).

A programación da Deputación nesta feira completarase con presentacións do Museo Estrella Galicia, MEGA, e tamén da Factoría baleeira de Caneliñas (Cee). Representantes de MEGA expoñerán as peculiaridades do museo, e tamén ofrecerán degustacións das súas cervexas. E, por outro lado, dende o concello de Cee darán a coñecer o proxecto de Caneliñas, onde estivo a maior factoría de procesamento de baleas da Península Ibérica, a de maior duración de España e a última en pechar de toda Europa.

O congreso de turismo internacional celébrase na cidade condal desde este venres ata o domingo, onde expositores de toda España e representacións de diferentes países de Europa mostran diferentes aspectos turísticos das súas terras. Trátase dun escaparate da oferta de turismo industrial e punto de encontro dos profesionais e aficionados desta proposta turística.

O obxectivo da área de turismo da Deputación coa súa participación neste evento é consolidar a aposta polo turismo industrial e gastronómico, iniciada xa no 2013. O proxecto iniciou unha estratexia turística innovadora que achegaba a oferta de turismo industrial directamente ao potencial público visitante. Ademais, organízase as xornadas profesionais nas que participarán a Deputación e empresas colaboradoras.