Narón acolle en maio o mundial de hip hop

A alcaldesa da cidade de Narón Marián Ferreiro, o concelleiro de Deportes, Ibán Santalla, e o presidente do Club de Baile Deportivo Narón, Jesús Marcos, presentaron este luns 24 o cartaz do primeiro mundial de hip hop, que se celebrará no Pazo da Cultura os días 10 e 11 de maio.

Así mesmo, anunciaron a apertura do prazo de inscrición neste evento deportivo, que se poden tramitar ata o 28 de abril a través da web: https://worldhiphopchampionship.com/home–wdsf-hip-hop-world championship-page.

A Federación Española de Baile Deportivo organiza este evento xunto co Consistorio naronés, co fin de traer á cidade unha proba a nivel mundial, que conta tamén co patrocinio da administración autonómica.

A Federación Muncial (WDSF) apostou por organizar este ano en Narón o primeiro mundial de Hip Hop, presentando a súa candidatura o Concello de Narón e a Federación Española, que finalmente resultou seleccionada.