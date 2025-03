Dezasete compañías de artes escénicas galegas participaron nunha rolda de negocios do Festival Singular

Un total de dezasete compañías de artes escénicas galegas participaron o sabado 22 na rolda de negocios “Encontro con programadores nacionais e internacionais e compañías de teatro galego”. A convocatoria deu comezo ás 11:00 horas e prolongouse ata as 13:00, un tempo no que estas compañías teatrais tiveron a oportunidade de entablar conversas profesionais para ofertar os seus traballos con programadores nacionais e internacionais.

A alcaldesa de Narón e presidenta do Padroado da Cultura, Marián Ferreiro, recordou que a proposta forma parte das actividades paralelas do X Festival Internacinoal do Monólogo Teatral Singular, e informou que este ano contou con profesionais procedentes de Arxentina, New York, Chicago, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, Gran Canaria, e Euskadi, entre outros. Así mesmo, Ferreiro incidiu no feito de que esta convocatoria, “representa unha excelente oportunidade para que estas compañías poidan dar a coñecer o excelente traballo que se realiza en Galicia en materia de artes escénicas e ter unha oportunidade fóra da nosa comunidade”.

Así mesmo, a alcaldesa destacou que o pasado ano un total de catro compañías galegas realizaron, a través desta rolda de negocios, xiras por Uruguay, Costa Rica e Nicaragua, fomentándose deste xeito os intercambios entre elas. As actividades paralelas deste festival deron comezo o pasado 10 de marzo, cun obradoiro de teatro sobre “O actor e o seu proceso creativo”, impartido por Beatriz Viñas, de Cuba.

Na xornada do venres desenvolveuse no Pazo a mesa redonda “Programación en Galicia de espectáculos internacionais” e, despois da convocatoria deste sábado, quedan pendentes a asamblea da Rede Eurolatinoamericana de Artes Escénicas (Redelae), ás 10:00 horas no Pazo e, finalmente, un seminario de clown que impartirá a arxentina Julieta Daga os días 25, 26 e 27 marzo no auditorio municipal, de 18:00 a 21:00 horas.

A programación do X Festival Internacional do Monólogo Teatral Singular continúa este mes con representacións no Pazo para públicos de todas as idades.