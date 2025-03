Así opinan en Málaga ante el encuentro del equipo local contra el Racing este sábado

El encuentro Málaga-Racing de Ferrol de este sábado, a las 18.30 horas en la Rosaleda «se las trae».

En la Opinión de Málaga se señala que « No es solo un partido más. No son solo tres puntos. El Málaga CF está obligado a ganar este sábado (18.30 horas) al Racing de Ferrol en La Rosaleda, porque el premio de hacerlo es mayúsculo. Sacar el partido adelante es vital, tanto en lo numérico como en lo anímico. El nerviosismo ha crecido en torno a la situación del equipo tras las dos últimas derrotas y es imprescindible rebajar esa tensión con una victoria balsámica ante un rival que llega a Martiricos prácticamente desahuciado, con pie y medio en Primera Federación.

Alcanzar los 42 puntos, aumentar la diferencia con los puestos de descenso, avanzar varios puestos en la clasificación, calmar las aguas para afrontar con más tranquilidad las últimas 10 jornadas… Todo eso conseguiría el equipo de Sergio Pellicer si logra doblegar ante su gente al Racing de Ferrol. Los blanquiazules, con 39 puntos, inician la jornada con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso -lo marca el Eldense, con 35- y tienen el objetivo de terminar el sábado con una mayor renta. Cuando el Málaga CF salte al verde, ya sabrá lo que ha hecho en el turno anterior el Eldense en Elche. En esas cuatro horas, se podría acabar con la psicosis generada en los últimos días. La salvación del cuadro ferrolano, por contra, es una quimera: a falta de 11 partidos, es 20º con 23 puntos, a 13 de la permanencia».

En el Diario SUR se titula «El Ferrol, desahuciado y sin nada que perder

El cuadro gallego apenas ha sumado cinco puntos en esta segunda vuelta y está ahora más lejos de la salvación con su nuevo técnico que con Parralo.

El Málaga afronta el partido de esta tarde en la Rosaleda ante el Ferrol como una final».

En comentario de La Liga « Se celebrará un sábado 22 de marzo de emoción tanto en el norte como en el sur con motivo de la disputación de la jornada 32 de LaLiga Hypermotion en el Estadio La Rosaleda

La cita es crucial para ambos conjuntos, el Málaga viene de una racha negativa en la que conseguir solamente nueve puntos desde que comenzó el nuevo año le ha llevado a una posición muy incómoda en la tabla, a cuatro puntos del descenso. Reciben a un Racing de Ferrol que se encuentra bien asentado en esta dichosa zona tras una etapa mala que se arrastra durante toda la temporada y solamente un milagro deportivo podría sacarlos de ese fango.

El conjunto de la Costa del Sol trae en su ‘mochila de piedras’ una dolorosa derrota contra el Albacete en un encuentro que dejaba la moral malaguista por los suelos al perder por dos goles en superioridad numérica desde el minuto 26′. La afición blanquiazul tiene la obligación moral de animar a sus jugadores en una ocasión crucial para no quedarse más cerca todavía de un abismo del que acaban de salir. No obstante, como filosofía optimista, el conjunto malacitano ha de pensar que la victoria acompañada de una eventual derrota del eldense, les alejaría a siete puntos de la zona crítica, lo que supondría un alivio.

El conjunto ferrolano podría aprovechar el mal estar del Málaga para asestar un empate, muy frecuentes esta temporada en La Rosaleda, o en el mejor de los casos, una victoria que supondría un mínimo suspiro de optimismo para la afición gallega. No obstante, el Racing tiene muy pocas opciones de permanencia esta temporada, pues a falta de once jornadas, se encuentran a trece puntos de una utópica permanencia. Todo sumado a unas estadísticas que no favorecen en nada a las predicciones a su favor, pues llevan un gol en los últimos cinco partidos.

En el pasado encuentro rascaron un punto de los cinco que llevan este año 2025. Lo que significa que las últimas incorporaciones del equipo en este último mercado de invierno, incluida la incorporación del entrenador Alejandro Menéndez, no están dando los frutos esperados».