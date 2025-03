Séptima edición en Pontedeume dos Cantos de Taberna

O evento terá lugar os días 23 e 24 de maio na zona vella do municipio .

A asociación Airiños do Eume, en colaboración co Concello de Pontedeume, presentaron na Casa do Concello a séptima edición dos seus Cantos de Taberna, un evento que dende o ano 2017 vén enchendo as rúas e tabernas da vila con música tradicional galega.