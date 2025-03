A Asociación Vai Rañala Meu! celebra o Día Internacional da Poesía

A Asociación Cultural Vai Rañala Meu! organiza xunto co Colectivo Literario Moraima o Día Internacional da Poesía. Os actos celebraranse o víndeiro sábado 22 de marzo cunha xornada na que se realizarán diferentes actos entorno a esta data.

A Xornada terá lugar no Centro Cívico Social de Sedes e estará composta por varios actos: A partir das 17:00 horas desenvolverase un paseo-recital poético. A actividade consta dun paseo polo parque anexo ao Centro Cívico no que recitarán un total de 8 poetas e poetísas, 5 do Colectivo Literario Moraima : Manuel José Díaz Vázquez, Mariola Hermida Romero, Inés Pérez García, Enrique Rodríguez Franco e Esther val Rodríguez, así como 3 convidados: Antón Cortizas, Xosé Fernández e Juan José Lada Vilariño. En caso de chuvia o recital desenvolverase no interior do Centro Cívico Social.

A continuación presentarase o libro “Apuntamentos e memorias do peor estudante do mundo” do escritor ferrolano Manuel José Díaz Vázquez. A guinda porana dende o grupo de Cantos de Taberna da A.C. Vai Rañala Meu!, que pecharán o acto facendo un paseo polo repertorio tradicional e popular da nosa música de raíz, despois do cal compartirase unha chocolatada entre as persoas asistentes.

A actividade está organizada pola Asociación Cultural Vai Rañala Meu! e o Colectivo Literario Moraima e conta coa colaboración da Área de Cultura da Deputación da Coruña.