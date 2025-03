A Delegación de Estudantes da EPEF organiza actividades no marco do seu patrón San Pepe

A Delegación de Estudantes da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) da Universidade da Coruña (UDC) organiza, este venres 21 de marzo, no marco da festa do seu patrón, o San Pepe, un concurso de Estruturas e outro de Construción de Barcos de Papel.

No Concurso de Estruturas, o estudantado inscrito terá que construír un fundíbulo ou catapulta de cartón e lanzar unha pelota de ping pong o máis lonxe posible. O evento terá lugar, na Aula 1.1 do Edificio de Apoio ao Estudo do Campus Industrial de Ferrol, a partires das 09:00 horas.

Pola súa banda, o Concurso de Construción de Barcos de Papel dará tamén comezo ás 09:00 horas pero, nesta ocasión, o escenario elixido para superar este reto será o Canal de Ensaios Hidrodinámicos, situado no Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI).

Neste segundo concurso, o alumnado inscrito terá que construír un pequeno buque botando man de anacos de papel de cartón e duns paos facilitados pola organización. A embarcación terá que superar varias probas, unha dela delonxitude con pesos e a outra centrada nos efecto que as ondas producen no barco de papel.