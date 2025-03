Rey Varela «da la cara» en las «conversas no Parador». Lo hecho y los proyectos en marcha

«En la mitad del mandato tendremos en marcha todos los compromisos que asumimos con los vecinos» (Rey Varela)

Interesante comparecencia la del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, al participar en la mañana de este jueves, día 20 de marzo, en las «Conversas no Parador», un encuentro con periodistas organizado por el Club de Prensa de Ferrol, en el que habló del trabajo realizado en estos cerca de dos años de mandato y de los proyectos que marcarán el futuro de la ciudad.

Junto al regidor municipal se encontraban la presidenta del Club de Prensa Julia Díaz Sixto; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea Paz; el teniente alcalde Javier Díaz Mosquera ; los ediles María del Carmen Pieltain Fernández; José Antonio Ponte Far; Maica García Fraga,y Susana Sanjurjo Fraga, así como el presidente de honor del Club de Prensa, Man Castro Tomé y Ricardo Aldrey Rey; el director del Parador José Antonio Cedena Teodosio y directivos del Club.

Tener en marcha los compromisos contraídos

Durante el encuentro el regidor expuso que el gobierno local está trabajando para que “en la mitad del mandato tengamos en marcha todos los compromisos que asumimos con los vecinos”. En este sentido, puntualizó que “tener en marcha” significa tener la financiación o los proyectos realizados, lo que incluye aquellas ideas “de las que se habló durante años pero para las que no había proyecto”. “Tenemos tres meses por delante intensos” y “vamos a acelerar para llegar a este objetivo” de mitad de mandato, avanzando la relevancia que tendrá Xunta de Goberno del próximo lunes.

Asimismo, recordó la importancia de tener los presupuestos municipales al día, siendo el instrumento que permite realizar las mejoras necesarias en la ciudad. Así, hizo hincapié en el hecho de que en año y medio este Gobierno municipal aprobó tres presupuestos.

«Se superaron ocho años de inestabilidad permanente con transparencia,participacion ciudadana, con información y con la pluralidad que hay que respetar»

Queda mucho por hacer

De manera previa a desgranar las actuaciones que transformarán la ciudad, el alcalde contextualizó la situación actual de la ciudad, recordando el incremento poblacional registrado tras más de 40 años de pérdida en el censo, llegando en 2024 a los 64.128 habitantes. En este ilusionante momento, “consolidar en el tiempo” este incremento “es la clave”, aseguró.

Asimismo, saludó que el número de afiliados a la Seguridad Social en Ferrol al cierre de 2024 superara la cifra de 20.000, “algo que no pasaba desde hace años”, aseguró.

En los primeros compases del mandato, el Gobierno local realizó importantes cambios para poder sacar adelante los asuntos de ciudad, como la reorganización municipal, “en la que tomamos medidas desde el primer día”,

La creación de la nueva ordenanza de licencias, permite acortar los plazos para la obtención de los permisos necesarios para rehabilitación. Gracias a la nueva normativa, la concesión de licencias para obra mayor “se incrementó en más del 50% en un año”, lo que contribuye al movimiento del mercado en la ciudad. De este modo, se puso en marcha una “cadena que tenemos que seguir acelerando”, apuntó Rey Varela.

Transformaciones claves

El alcalde hizo un repaso de aquellas actuaciones clave en la transformación de la ciudad, entre las que sobresale «Abrir Ferrol al Mar», proyecto del que avanzó que ya están solicitadas las autorizaciones sectoriales. La previsión es que “este año comience a ser realidad este proyecto”, señalando que para llegar a este punto el trabajo realizado en año y medio fue “ingente”.

Rey Varela recordó que este proyecto de regeneración urbana, además de derribar la muralla y permitir la visión del mar desde la ciudad, también creará una senda verde y azul peatonal de 10 kilómetros y un carril bici que unirá A Graña y Caranza, lo que representa una apuesta por ganar espacios para los vecinos y la potenciación de la movilidad sostenible.

Con respeto al Sánchez Aguilera, se subrayó que se encuentra en fase de redacción. “En abril tendremos el proyecto y después licitaremos”, indicó el alcalde. Hace falta destacar que la transformación de la ciudad pasa por la puesta en valor de este espacio, que marca el futuro de la urbe naval, gracias a las grandes oportunidades que presenta este nuevo barrio entre La Magdalena, Canido y Santa Mariña en lo relativo a usos dotacionales, espacios públicos y zonas verdes.

Otro de los proyectos estratégicos del mandato es la Ciudad del Deporte, de la que el alcalde avanzó que “en la

primera mitad del año contamos con licitar una parte importante” de esta actuación, centrada en A Cabana, el pabellón de A Malata y sus pistas, el recinto ferial de FIMO y el estadio de A Malata. “Estamos recibiendo los proyectos para cada una de las actuaciones que están comprometidas”, añadió el alcalde.

Por otra parte, y tras más de cuatro décadas, el saneamiento del rural comienza a materializarse. “Contamos que en abril pueda estar ya el proyecto supervisado por la Xunta de Galicia y que la Xunta pueda iniciar su ejecución después de 40 años esperando por el saneamiento rural”.

En lo tocante a los temas del “día a día”, recordó la adjudicación del contrato de servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes, en el que se incluyeron zonas que antes no estaban contempladas, como O Bertón o O Boial, y se incrementó el número de operarios, pasando de 29 a 49. El alcalde hizo también alusión a las podas que ya se están realizando o a los desbroces, que “comenzarán en el mes de abril”.

Asimismo, hizo hincapié en el mantenimiento de los viales, para lo que se hizo “un plan extraordinario el año pasado” y ahora se está poniendo el foco en vías en las que es preciso actuar, como ya se hizo en la avenida de Compostela o como se hará “en próximos días en la carretera de Catabois”.

“Tenemos un plan para incrementar los recursos para este fin”, informó Rey Varela, añadiendo que se destinarán 1,5 millones de euros para realizar los pintados necesarios en vías de toda la ciudad. “Tenemos claro que los temas del día a día son una prioridad”, aseveró.

Durante la conversa también se abordaron temas relativos al bienestar social, mencionando la inminente puesta en marcha de la residencia de la Fundación Amancio Ortega en Ferrol -medida que había sido iniciada por el propio alcalde en su etapa como conselleiro de la Xunta- y de la residencia privada de la carretera de Castilla.

Asimismo, se duplicó el importe para el servicio de ayuda en el hogar, con el objetivo de que “este año no tengamos ningún grado 2 sin que tenga este servicio”.

Sobre suelo industrial manifestó que se está trabajando para disponer de 900 mil metros cuadrados en Mandiá para proyectos estratégicos. Un gran proyecto industrial en que tomarán parte la Xunta, la Autoridad Portuaria y el Concello.

En relación al barrio de Recimil «seguiremos rehabilitando exteriores e interiores y se asignarán viviendas con criterios sociales»

Museo del modernismo

Rey Varela indicó que esta misma semana se dio a conocer que la primera sede del Museo de Ferrol estará en el centro cultural Torrente Ballester y hoy, en el marco de esta conversación, anunció que habrá una segunda sede que será el Museo del Modernismo de la que se ofrecerán más datos en próximas fechas,» tenemos un trabajo muy avanzado».

La oposición

¿Qué piensa usted cuando la oposición le exige realizar lo que ellos no han hecho en los ocho años de su gobierno?. Una pregunta a la que Rey Varela indicó que » Yo creo que la oposición tiene que ejercer un papel importante en la ciudad, que es el de fiscalizar la acción del gobierno, de proponer proyectos para el futuro de Ferrol y nosotros siempre escuchamos a la oposición y tratamos de llegar a acuerdos. También creo que no se deben evidenciar en la oposición contradicciones y la primera de ellas es exigir que nosotros en año y medio hagamos cosas que no pudieron hacer los que estuvieron los últimos ocho años gobernando la ciudad«

A la pregunta de que la oposición lo acusa de anteponer el coche a las personas y cual es su proyecto con respecto a la movilidad, especialmente en el barrio de La Magdalena el alcalde señaló que «Nosotros creemos en una ciudad más verde, más saludable, una ciudad que cumpla los parámetros no solo europeos sino de la Organización Mundial de la Salud que son los más exigentes en materia de contaminación. Por lo tanto todos los ferrolanos pueden estar tranquilos porque tienen un gobierno responsable no un gobierno doctrinario o extremista, un gobierno equilibrado moderado y con un proyecto . Por lo tanto, ya lo dije en algunas ocasiones y lo repito , cuando finalice este mandato Ferrol tendrá más árboles de los que tenía al comenzar el mismo. Cuando finalice este mandato Ferrol más sendas peatonales de las que tenía al principio. Cuando finalice este mandato más barrios estarán conectados a una red para hacer deporte de la que existía cuando empezamos, y cuando finalice este mandato habrá más plazas de aparcamiento disuasoria que las que existían al iniciarlo . Creo que no hay que ir a la contradicción sino a la integraciòn, es compatible tener más árboles, más sendas verdes, mas espacios para que los peatones conquisten el espacio público sin demonizar absolutamente nada. Nosotros no demonizamos nada ,vamos a crecer en todos estos ámbitos que les relaté «