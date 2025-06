O Mago Antón representa en Freixeiro, Narón, o seu espectáculo “Mil maxias máis”

O Padroado da Cultura de Narón organizou unha nova función do espectáculo de maxia do Mago Antón “Mil maxias máis”, sobre a lingua galega, no parque do río Freixeiro.

As prazas por cada unha das quendas son limitadas -30 espectadores como máximo cada pase, pola capacidade do espazo- e cubriranse pola orde de chegada das persoas interesadas en presenciar o espectáculo.

Esta proposta diríxese a público familiar e aposta por poñer en valor o noso idioma para recordar a importancia que ten a palabra en galego.

As funcións programadas serán este domingo 29 ás 12.00 e 13.00 horas e tamén en horario de tarde, ás 17.00 e ás 18.00 no interior do “magomóbil”, un particular vehículo a través do que o Mago Antón representa os seus espectáculos por diferentes concello