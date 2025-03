A XXXI Feira do Cabalo reunirá a centos de asistentes na Barqueira

O Concello de Cerdido celebra o vindeiro 6 de abril a trixésimo primeira edición da Feira do Cabalo, convertendo A Barqueira na capital da andadura galega.

A cita comezará ás 12:00 horas coa primeira das competicións, a categoría Chapeada -1,5, con trofeos para os tres primeiros clasificados, patrocinadospor Casa Viuda. Xa pola tarde, a partir das 15:30 horas, continuará a competición cun total de catro categorías, nas que se premiarán os tres mellores en cada unha delas: Serrada -1.5, Serrada +1.5 e Chapeada +1.5. Ademais, recoñecerase ao mellorpoldro menor de 2 anos e ao mellor semental. Estes premios están patrocinados polos establecementos hostaleiros locais colaboradores do evento: Casa Ignacio, Rincón de Tania, Bar Elvis e Mesón Froallo.

O goberno local tamén outorgará o Trofeo Concello de Cerdido, que recoñecerá á amazona ou cabaleiro máis novo e ao máis veterano, destacando así o arraigo desta tradición na localidade. A xornada complementarase con diversos postos de polbo e churrasco paraque asistentes e participantes poidan repoñer forzas.

As persoas interesadas en participar nalgunha das modalidades poderán inscribirse a través do correo electrónico cerdidofeirado6@gmail.com ou presencialmente o propio día da feira, ata as 12:00 horas.

O alcalde de Cerdido, Alberto Rey, convida á veciñanza e aos visitantes a asistir a «un evento único e fondamente arraigado na localidade, que contribúaa dinamizar e preservar a nosa cultura». O rexedor tamén agradeceu “a colaboración de todos os locais e entidades que co seu esforzo aseguraron acelebración desta nova edición da Feira do Cabalo”.