O Parrulo Ferrol quiere volver a la buena senda este sábado en A Malata en el derbi ante Lugo Sala

O Parrulo Ferrol quiere volver a la buena dinámica de resultados y tendrá una oportunidad este sábado en el derbi gallego ante Lugo Sala, en la 23ª jornada de la Segunda División, en un partido que se disputará a partir de las 16:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

En la víspera del partido tenía lugar la habitual rueda de prensa previa con la comparecencia del capitán Iván Rumbo y del entrenador Gerard Casas, celebrado en Noaru Apartamentos & Gourmet, patrocinador de O Parrulo Ferrol y su Escuela de Fútbol Sala.

Iván Rumbo esperaba que este partido fuese “muy igualado” y en la clasificación general “se ve que puedes ganar cualquier partido o perderlo”, lamentándose de que la semana pasada “se rompió en La Nucía una buena racha”, enmarcándolo “dentro de la igualdad de esta temporada.”

Los ferrolanos jugarán ahora ante Lugo Sala. Un rival “muy duro” y que se está “jugando muchas cosas”. Lo afrontarán “mentalizados para hacer un buen partido y conseguir los tres puntos para seguir teniendo opciones de cara al playoff.”

El capitán recordaba que el Lugo Sala está formado por varios jugadores con pasado en O Parrulo Ferrol como son Miguel, Diego Núñez, Iago Rodríguez o Yago Tenreiro “y para ellos será una motivación extra.” Los lucenses “se juegan muchas cosas para no descender” y los ferrolanos “estamos luchando por encontrar un sitio en el playoff”, por lo que la igualdad de la liga “hace que pueda pasar cualquier cosa”, afrontando este partido “mentalizados al cien por cien y si no estamos a ese nivel no vamos a ganar.”

La afición “siempre es muy importante” y cada partido que pasa “ver más gente en A Malata es un plus, siempre meten el primer gol” y cuando están sufriendo “siempre nos dan ese aliento”, por lo que de aquí a final de temporada “me gustaría decirles que nos apoyaran al máximo, estamos entrenando para regalarles algo muy bonito y si estamos todos – equipo y afición – al cien por cien podemos conseguirlo.”

Gerard Casas: “Los dos equipos nos jugamos la vida”

Antes de empezar su intervención, el entrenador Gerard Casas quería felicitar al equipo de baloncesto Baxi Ferrol por su clasificación para la Final de la Eurocup Women. Lo que han conseguido “es histórico, un regalo para todo Ferrol, se merecen que lo digamos públicamente.”

En cuanto a los parrulos, esta semana “han entrenado muy bien” después de que en las anteriores “la calidad hubiera bajado un poco” y esto “lo pagamos en el partido del sábado pasado.” Para este partido “los jugadores están mentalizados y he visto al equipo muy bien.”

Este partido ante Lugo Sala tendrá “mucha carga emocional” en un derbi gallego “que espero que sea un espectáculo bonito para los aficionados y para el fútbol sala de Galicia” y donde los dos equipos “nos jugamos la vida, con objetivos diferentes”, aunque con los lucenses “con muchísima necesidad de puntos y eso va a marcar el partido”, por lo que espera un duelo “igualado” y contar con el factor A Malata “para conseguir los tres puntos.”

Gerard Casas le pedía a la afición que “nos sigan ayudando, llevan haciéndolo toda la temporada, incluso cuando lo pasamos muy mal fueron decisivos”, los jugadores “lo notan, como sucedió en el último partido ante Entrerríos Zaragoza”, esperando poder “enganchar a más gente” en esta recta final de temporada “y ojalá disputar un playoff” y “poder seguir celebrando más victorias en A Malata.”