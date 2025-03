Ferrol en Común insta solicitar axudas para unha mobilidade sostible e repensar a estratexia respecto ao PMUS.

Ferrol en Común a través dun comunicado expresa que «o BOE publica axudas para unha mobilidade sostible, axudas directas para o fomento dos servizos públicos de préstamos de bicicletas, que poderían alcanzar os dez millóns de euros».

«Ferrol conta cun convenio xa vencido co concello veciño de Narón para o préstamo de bicicletas, unha flota obsoleta, con apenas uso público pola escaseza de paradas, a antigüidade das bicicletas, a pouca difusión e promoción da mobilidade sostible e a lentitude na implantación do carril bici, todo o que implica que a sensación de conducir un vehículo de dúas rodas, convértese nunha sensación de risco na cidade de Ferrol, que provoca un afastamento total da cidadanía de cara a este servizo publico».

«A renovación do parque de bicicletas debe pasar por un incremento exponencial das paradas, a modernización cara as bicicletas eléctricas e a implantación progresiva do carril bici en todos os barrios, algo plausible con vontade política a través da captación destes fondos públicos que permitirían a diminución do uso do vehículo privado e mais espazo para as persoas nas rúas da cidade, menos contaminación e o aumento de zonas verdes».

Sería para Ferrol en Común «a oportunidade perfecta para repensar o traballo privado de deseño dun PMUS que impón políticas retrógradas en materia de mobilidade, polo que instamos á súa presentación oficial pública, en lingua galega e aberta a un debate social que non se circunscriba aos partidos políticos, se non que sexa un Plan do que toda a cidade poida sentirse partícipe, cun prazo de achegas, debate e incorporación de propostas de consenso a través da Mesa da mobilidade e recuperando os traballos desenvoltos nos anos 2021 e 2022, que contaron con ampla participación».

Dende FeC «entendemos que aprobalo pola porta de atrás en Xunta de Goberno, un documento de vital importancia que afecta a calidade da vida cotiá da cidadanía non pode ser resolto nun exercicio de autocracia, rompendo o modelo europeo de cidades sostibles, que avogan por espazos para os peóns, zonas verdes e minimizando a pegada de carbono nos nosos barrios con vehículos non contaminantes».