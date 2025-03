IV Carreira pola Igualdade do Concello de Narón

Un total de 750 persoas inscribíronse na cuarta edición da Carreira e andaina pola Igualdade celebrada este domingo 9 na cidade de Narón con motivo dos actos conmemorativos do 8M, Día Internacional da Muller. As convocatorias desenvolvéronse en horario de mañá e os gañadores da categoría absoluta da carreira, de cinco quilómetros de percorrido, foron Mikel Ocerín, de Sada, e Lamyae Himi, do Club Atletismo Narón.

A alcaldesa, Marián Ferreiro, entregou os premios xunto cos edís de Deportes, Ibán Santalla e de Igualdade, María Lorenzo.

O segundo e terceiro posto da absoluta masculina foron para Rafa Poupariña, do club Pasa ou Entorna, de Narón, e Manuel Campello, do Atletismo Narón, respectivamente. Na feminina o segundo posto acadouno Rebeca Soto, do Atletismo Narón, e o terceiro Claudia Pérez de El Puerto de Santa María.

Os corredores da categoría absoluta partiron ás 11:00 horas das inmediacións do pavillón polideportivo municipal da Gándara, se ben os das outras categorías (prebenxamín, benxamín, alevín e infantil) foron saíndo progresivamente dende as 10:00 horas. Os camiñantes da andaina percorreron un tramo de 4.500 metros e saíron ás 11:05 horas, con meta ao igual que nos anteriores casos nas inmediacións do polideportivo da Gándara.

Ferreiro destacou que “nesta edición batimos o récord de participantes, o que é moi satisfactorio tendo en conta o motivo polo que se programa ano tras ano, que non é outro que visibilizar a importancia de acadar unha igualdade plena e real na sociedade entre mulleres e homes”.

A alcaldesa agradeceu a participación de todas as persoas que se sumaron a esta cita e a colaboración na mesma da Federación Galega de Atletismo.