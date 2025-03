Éxito de público en Narón na Feira de antigüidades, coleccionismo e vintage

Novo éxito de público na quinta edición da Feira de antigüidades, coleccionismo e vintage organizada polo Concello de Narón e a Asociación Ferro Vello. O evento programado para as xornadas do sábado e domingo no pavillón da Mocidade, na Gándara, reuniu a centos de persoas que durante os dous días -continúa esta tarde- se achegaron para ver o que se ofrecía na trintena de postos de anticuarios habilitados.

“Estamos moi satisfeitos con esta feira, que edición tras edición ten unha excelente acollida, o que a vai consolidando na nosa cidade non só entre a veciñanza de Narón e comarca senón tamén entre todas as persoas que traen os seus postos de venda para dar unha segunda vida a diferentes produtos”, sinalou a edil de Feiras, Mar Gómez.

A concelleira naronesa estivo na feira e conversou cos representantes da Asociación Ferro Vello e tamén con anticuarios participantes no evento, procedentes de diferentes puntos de Galicia pero tamén doutras comunidades, como Asturias, Cantabria, Castela León, País Vasco… e tamén do veciño Portugal, concretamente de Oporto. Libros, discos, artículos de decoración, mobiliario, aparellos de labranza, porcelana, xoguetes, pezas de xoiería… foron algúns dos artículos postos á venda nesta feira, nun espazo duns 1.200 metros cadrados.

Dende a Asociación Ferro Vello destacaron tamén as vendas rexistradas e agradeceron aos visitantes a “boa acollida” e ao Concello “a súa implicación para levar a cabo este evento, do que levamos xa cinco edicións que fan desta unha feira consolidada no calendario local”. Mar Gómez agradeceu a asistencia de todas as persoas que acudiron á feira, como visitantes ou como anticuarios cos seus postos, e valorou o «feito de poder organizar este tipo de convocatorias que teñen tan boa acollida”.