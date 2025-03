Ana Amado recibe el XVII Premio 8M del Ayuntamiento de Ferrol

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela , ha presidido el acto institucional conmemorativo del Día de la Mujer que ha tenido lugar en el teatro Jofre y en el que se ha entregado el XVII Galardón 8M a la arquitecta, fotógrafa y artista visual Ana Amado por su implicación en la lucha contra los estereotipos de género y su trayectoria como profesional multidisciplinar en los ámbitos de la arquitectura, la fotografía y las artes visuales.

Uno de estos referentes en la ciudad departamental es Ana Amado, a quien el alcalde felicitó por el premio recibido así como por su extensa y fructífera trayectoria vital y profesional. “En el camino hacia la igualdad real y efectiva es muy importante que las niñas y mujeres tengan referentes femeninos que demuestren que pueden llegar tan lejos como quieran, y Ana Amado es una de ellas”, afirmó Rey Varela.

Ana Amado agradeció al Ayuntamiento de Ferrol un reconocimiento “que me honra y me emociona”. «Recibir un homenaje como este en la ciudad que me vio nacer es una doble alegría, porque se reconoce mi labor profesional y por la dificultad de ser profeta en la propia tierra», añadió, antes de repasar su trayectoria.

La premiada ha mostrado su agradecimiento a todas aquellas personas que «hicieron posible que esta trayectoria existiera», dedicando esta mención a su madre y abuelas y a las protagonistas de Lideresas á galega e Lavadoiro, dos de sus obras más personales que muestran «tanto esfuerzo, tanto sacrificio» de mujeres mayores «sin recompensa ni reconocimiento».

TRAYECTORIA

La amplia formación de Ana Amado incluye un Máster en Fotografía por la Escuela de Artes Visuales Lens (Madrid), un Máster en Arte, Museología y Crítica Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y un Postgrado en Ilustración Creativa por la Escuela EINA (Barcelona), entre otros. Actualmente, compagina su trabajo como freelance especializado en fotografía de arquitectura con la docencia de fotografía en escuelas de arte de Madrid, Hamilton College y universidades como Alcalá de Henares, ETSAM y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Tokai University de Tokio.

Su trabajo personal explora las interconexiones entre diversas disciplinas artísticas, buscando siempre acercar el arte contemporáneo a la sociedad. Asimismo, su trabajo ha sido distinguido en diferentes concursos o encargos institucionales como Misión Región (Patrimonio de la Comunidad de Madrid), el concurso comisarial de La Casa de la Arquitectura (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana), el XII Premio Internacional de Fotografía Pilar Citoler, Premio de Fotografía Fundación Enaire 2023 y 24, Documenta Madrid, los Sony World Photography Awards 2018, o el premio IWPA International Women in Photo Association, entre otros. Sus fotografías se publican internacionalmente en las principales revistas específicas de arquitectura como A+U, Architectural Riview, Archdaily, Dezeen, DeArchitect, AMC, Domus, Detail ou Elle Decor y es colaboradora do New York Times T Style Magazine.

El alcalde también destacó dos trabajos de Ana Amado, como la exposición fotográfica Lideresas á Galicia , en la que se reproducen fotografías icónicas de líderes pero con 24 mujeres de Espazo +60 como protagonistas. Esta exposición pretende luchar contra los estereotipos de género y la pérdida de visibilidad de las mujeres mayores. Asimismo, también hizo referencia al cortometraje documental Lavadoiro, que recoge las memorias de 11 mujeres que visitaron estos lugares y los muestra como espacios de sororidad para mujeres donde podían hablar y expresarse libremente y socializar lejos de las restricciones sociales y el trabajo doméstico.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 8M

La declaración institucional del 8M, presentada este año bajo el título Derechos, igualdad y empoderamiento: Para todas las mujeres y niñas .

El Ayuntamiento de Ferrol se compromete a impulsar, entre otras medidas, la incorporación de la perspectiva de género en toda la actividad local, intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas dirigidas a promover la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, actualizar el sistema de atención a las víctimas y la descentralización del CIM, entre otras.

«La igualdad debe ser un objetivo a alcanzar en sociedades como la nuestra, que aspiran a ser justas, una sociedad mejor, en la que las desigualdades no tengan cabida», subrayó el alcalde. Rey Varela también se refirió a la importancia de conmemorar esta fecha, establecida oficialmente por Naciones Unidas en 1975, y elogió la labor de las mujeres que “con su trabajo diario, con su tesón, están consiguiendo mejorar el mundo en el que vivimos”.

El acto sirvió también para reclamar el fin de la violencia de género, que ya se ha cobrado la vida de dos mujeres en lo que va de año y 1.295 desde que hay registros. “Como sociedad, como administración pública, tenemos que trabajar unidos a favor de aquellas mujeres en situación de vulnerabilidad con el objetivo de no tener que lamentar más víctimas de esta incomprensible lacra”, concluyó Rey Varela.