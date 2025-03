El Grupo Ribera conmemora el Día la mujer y pone en valor el liderazgo femenino con su CEO y seis directoras de hospitales

El grupo sanitario Ribera conmemora el Día de la Mujer “con el orgullo de liderar en el sector sanitario la aplicación efectiva de políticas de igualdad y formación, que impulsan la carrera y promoción interna de nuestras profesionales”, según explica la consejera delegada de Ribera, Elisa Tarazona, que acaba de volver a ser elegida como una de las TOP 100 mujeres líderes de España, en la clasificación creada en 2011 por Mercedes Wullich para dar visibilidad al talento femenino.

En la actualidad, las mujeres son mayoría en el sector sanitario, y el grupo Ribera no es una excepción. El 72% de sus más de 9.200 profesionales son mujeres, que además ocupan el 56% de los cargos directivos. Junto a su consejera delegada, Elisa Tarazona, el grupo cuenta con cinco directoras en el Comité de Dirección (Área financiera, Privada, Diagnóstico clínico y Comunicación y Marketing) y seis directoras gerentes en hospitales del grupo: Ángela Guerra, en el hospital Ribera Povisa (Vigo); María Pilar Navarro, en el Hospital Universitario de Torrejón (Madrid); Amelia Ávalos, en Ribera Virgen de la Caridad (Cartagena); Vanesa Álvarez, en el hospital Ribera Covadonga (Gijón); Isabel Muñoz, en el hospital Ribera IMSKE (Valencia); y Sandra Fernández, en el hospital HC Miraflores, el último en incorporarse al grupo.

Retos, claves del éxito y el impacto del liderazgo femenino en el sector salud

El grupo sanitario Ribera ha construido un modelo de salud responsable, apoyado en las bases de una equidad que va más allá de las cifras: refleja la inclusión y el compromiso con el talento y la igualdad. Las directoras de seis de sus hospitales coinciden en señalar que uno de los mayores desafíos ha sido “romper con estereotipos de género en la alta dirección hospitalaria”.

Ángela Guerra, del hospital Ribera Povisa, subraya la necesidad de demostrar la cualificación profesional en un ámbito donde el liderazgo femenino todavía afronta algunos prejuicios. “El liderazgo no depende del género, sino de las competencias y valores de cada persona”, recuerda. Vanesa Álvarez (Ribera Covadonga) destaca, por su parte, la importancia de la flexibilidad y la capacidad de adaptación “en un entorno en constante evolución”.

Sobre las claves del éxito en sus respectivas carreras profesionales, todas coinciden en señalar la integridad, empatía y trabajo en equipo. Para Ángela Guerra, la honradez genera confianza, y esta confianza fortalece la autoridad del liderazgo.

“El trabajo en equipo es clave para conseguir cambios. Debemos rodearnos de los mejores, de los mejores profesionales que sean además las mejores personas. Tengo la suerte de estar rodeada de un gran equipo, expertos en diferentes áreas, en los que me apoyo para la gestión del día a día. Además, hay que tener una gran dosis de paciencia, y no desesperarse, porque el trabajo duro siempre da resultados. El nuestro no es un trabajo cortoplacista”.

Vanesa Álvarez, por su parte, se enfoca en el liderazgo desde el servicio a los demás, promoviendo la igualdad y el equilibrio dentro del equipo. Para las directoras de los hospitales Ribera, el liderazgo efectivo se basa en el ejemplo y la equidad.

Impacto social del liderazgo femenino en la salud

El liderazgo de mujeres en el sector sanitario no solo impulsa la equidad, sino que también mejora la calidad de la atención a los pacientes. Amelia Ávalos subraya que la diversidad en la dirección aporta una visión innovadora y estratégica a la gestión hospitalaria. Y Ángela Guerra complementa esta visión asegurando que “la igualdad de oportunidades se consigue evitando la arbitrariedad en la evaluación del desempeño”.

Las directoras de hospitales Ribera animan a las jóvenes profesionales a creer en su capacidad de liderazgo. “Es importante ser valientes, prepararse y no temer destacar”, aconseja Ángela Guerra. Vanesa Álvarez enfatiza la importancia de “pedir ayuda cuando hace falta y mantenerse en constante aprendizaje”. Amelia Ávalos sugiere rodearse de buenos mentores y confiar en la propia valía. Confianza, formación y perseverancia son la clave, aseguran.

El grupo Ribera cuenta con planes de Igualdad actualizados, para garantizar el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo profesional, así como medidas de conciliación en función de las posibilidades de cada puesto de trabajo, tales como teletrabajo, horarios flexibles y apoyo a la maternidad.

El testimonio de las directoras de hospitales Ribera anima a otras mujeres a asumir el reto de dirigir con visión, compromiso y equidad y refuerzan la apuesta del grupo sanitario por un modelo de gestión basado en el talento, la igualdad y el liderazgo inclusivo.