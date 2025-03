O Outlet de Fene reúne 18 establecementos participantes

Un total de 18 establecementos feneses participarán esta fin de semana no Outlet de Fene, unha iniciativa impulsada polo Concello para dinamizar o comercio local e fomentar as compras de proximidade. Durante os días 7, 8 e 9 de marzo, a veciñanza poderá gozar de descontos especiais en produtos de moda, calzado, complementos, deporte, xogos e moito máis.

Os comercios que se sumaron a esta nova edición do Outlet son: A Tenda Agasallos, Berline Boutique, Bualá, Calzados Locay, Cáprica Cómics y Juegos, DaMa Fene, El Baúl de Bego, Jomer, Kenia, Koralli Boutique, Lencería Loly Calvo, Lualé 114, Más Sport, Mayka Moda, Costuras Mercería e Lencería, ZSR Zapatería, Un Pedacito de Mí e Mi Pachu.

O evento desenvolverase nos seguintes horarios: venres e sábado, de 10:00 a 13:30 e de 17:00 a 20:00 horas; e domingo de 11:00 a 13:30 horas.

A concelleira de Promoción Económica e Turismo, Ángeles Coira, destacou que “o Outlet de Fene é unha ocasión perfecta para que os comercios locais dean saída ao seu stock e para que a veciñanza poida beneficiarse de importantes descontos sen saír de Fene”. Ademais, sinalou que este tipo de iniciativas “axudan a dar visibilidade ao comercio local, fortalecer a economía do municipio e fidelizar clientela”.

Fene tinguirase de morado polo 8M

Coincidindo co Día Internacional da Muller, os establecementos participantes adheridos á Asociación de Comercio, Hostalaría e Servizos “O Cruceiro” incorporarán a cor morada nos seus escaparates como mostra de apoio á igualdade. Así mesmo, o Concello decorará en morado as sociedades do municipio e anima ao resto de negocios a sumarse a esta iniciativa de visibilización.

O Concello de Fene convida á veciñanza a aproveitar as oportunidades deste Outlet, apoiar o comercio local e participar nunha fin de semana de compras con descontos exclusivos.