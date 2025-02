Inscricións en Cedeira no concurso de Entroido

O goberno local de Cedeira recorda que este xoves 27 remata o prazo de inscrición no concurso de disfraces que se vai celebrar este sábado e que abrirá o programa festivo de Entroido na localidade. Desde o Concello animan a participar nas diferentes categorías e recordan que se van repartir 5.200€ en premios, un estímulo para o certame máis concurrido e divertido.

Cómpre recordar que existen as seguintes categorías e premios: carroza, dotada con 300€; comparsa, con tres premios de 1.200, 1.000 e 800€; grupo, con 600, 400 e 300€; asociación ou centro educativo, 300€; parella, 200€ e individual, 100€. As bases do concurso se poden consultar no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello e o formulario de inscrición deberá entregarse de maneira presencial antes das 14.00h deste xoves, día 27, no Rexistro do Concello ou ben antes das 00.00h na sede electrónica.

A festa do Entroido comezará o sábado co desfile de disfraces. As persoas participantes reuniranse na zona da estación de autobuses a partir das 17.30h para comezar o percorrido ás 18.00h. A comitiva irá pola avenida Castelao, dará a vota ás dúas pontes e rematará na praza Roxa.

Os grupos e comparsas poderán facer varias actuacións ao longo do desfile e repetilas ao chegar ao final, onde o xurado deberá deliberar e comunicar -estímaes que arredor das 23.30h- o seu fallo. A continuación comezará unha verbena coa actuación do grupo Ritmo.

O programa do Entroido continuará ao día seguinte, o domingo 2 de marzo, con xogos e obradoiros a partir das 17.00h na praza Roxa. Alí desenvolverase o luns unha verbena, a partir das 23.30h, coa orquestra Origen. Para o martes, 4 de marzo, o Concello programou unha tarde de inchables e obradoiros no Polideportivo e o 5, a partir das 18.00h, será o enterro da Sardiña.