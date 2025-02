Xeoparque Mundial UNESCO Cabo Ortegal aproba actuacións e orzamento 2025

A Asociación para a xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal ven de celebrar a Asemblea Xeral Ordinaria, onde se aprobou un orzamento por importe de case 350.000 € para o ano 2025, o cal se compón de 137.255 € de fondos propios, 122.000 € dunha subvención de concorrencia competitiva solicitada á Deputación Provincial da Coruña e as partidas correspondentes os excedentes do ano 2024 e financiación externa.

Do mesmo xeito, aprobáronse as contas anuais do pasado exercicio e o plan de actuación para este 2025. Nela estiveron os alcaldes e concelleiros dos 7 concellos que forman parte da asociación, xunto con representantes do Comité Científico e de Entidades Amigas.

A asociación deu conta de todas as actuacións levadas a cabo no derradeiro ano, destacando a asistencia a feiras e eventos como FITUR, o encontro especializado de ecoturismo Nature Watch en Santander, o encontro anual da European Geoparks Network (EGN) en Marrakech e o Foro Español de Geoparques en Granada.

Resalta tamén a organización por parte da asociación de eventos relevantes como as Olimpíadas de Xeoloxía, a Semana dos Xeoparques Europeos (con saídas, charlas e obradoiros con escolares) e o XXII Simposio da ensinanza da xeoloxía. Outros dos eventos destacados foron o primeiro aniversario como Xeoparque Mundial UNESCO, celebrado o 24 de maio, a celebración do Día da Xeodiversidade, coa colaboración da Sociedad Geológica de España e financiado pola Deputación Provincial de A Coruña a través do Plan de Sostenibilidade Turística a executar no Xeoparque Cabo Ortegal, e a primeira reunión presencial do Comité Científico do Xeoparque.

Dentro do plan de actuacións para os próximos meses, destaca a organización de novo da Semana Europea de Xeoparques no vindeiro mes de maio, a participación en foros e congresos especializados, e a consecución das actuacións incluídas dentro do programa presentado á subvención DP0030 da Deputación: campaña especial de comunicación con influencers do territorio, creación dun banco de imaxes e fotografías históricas, deseño de novo material divulgativo, etc.

Outro dos obxectivos para este ano é o traballo en rede co Xeoparque Montañas do Courel, incentivando o traballo en rede co outro único xeoparque galego. Ademais, nesta asemblea, deuse conta do estado do proceso de selección das dúas prazas convocadas para a oficina técnica do Xeoparque, xerencia e xeólogo/a, estando programada para o próximo 28 de febreiro o exame correspondente á praza de xerencia.

Tal e como establecen os estatutos, é na asemblea xeral ordinaria onde se revisan e aproban as solicitudes das novas Entidade Amiga do Xeoparque, sendo en esta ocasión aprobada a Asociación de veciños de Santa María de Mera, de Ortigueira. Esta entidade ven a sumarse ás 32 xa adheridas ata o momento.

Xeoparque Mundial da UNESCO Cabo Ortegal

A peculiaridade desta área reside en que aquí están na superficie rochas que habitualmente se atopan no manto da Terra, a máis de 70 quilómetros de profundidade. A ciencia xeolóxica ten no Ortegal un grande campo para investigar e ampliar o seu coñecemento sobre os cambios e momentos que viviu a Terra durante millóns de anos.

Agora, co Xeoparque Cabo Ortegal o que se pretende é ampliar ese saber levándoo fóra dos círculos especializados. Trátase de facer que todo isto sexa coñecido e valorado en primeiro lugar polos arredor de 28.000 habitantes dos sete concellos, pero tamén que se converta nun referente divulgativo e turístico para persoas do resto do mundo, sexan especialistas ou non.

O patrimonio xeolóxico, o patrimonio natural e paisaxístico, o patrimonio cultural material e inmaterial -construcións, tradicións, gastronomía, etc.- están intimamente ligados dentro do Xeoparque, xa que malia tomarse a xeoloxía como punto de partida, o obxectivo que se persegue é o de alcanzar un desenvolvemento sustentable no territorio onde todos eses aspectos estean relacionados e coordinados baixo o paraugas desta figura da UNESCO

O proxecto comezou oficialmente a súa andaina para converterse en Xeoparque Mundial da UNESCO en 2020, cando foi formalmente constituída a Asociación para a xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal, dotándose así da personalidade xurídica propia esixida pola UNESCO para a presentación do proxecto de candidatura.

Preséntase en primeira instancia este ano con resultado desfavorable. Xa en 2021 e cos deberes aprendidos, presentase de novo e en este caso, con resultado positivo. Foi no verán de 2022 cando recibimos a visita da comitiva de avaliación de dous auditores da UNESCO: Chris Woodley-Stewart – Geoparque North Pennines (Reino Unido), e César Goso Geoparque Grutas del Palacio (Uruguay).

Despois de moito traballo e un informe positivo de estos avaliadores, o 24 de maio de 2023 anunciase oficial e publicamente a que Cabo Ortegal xa é Xeoparque Mundial da UNESCO, converténdose así no segundo de Galicia e o único territorio da Península Ibérica que obtén o distintivo nesa anualidade