Los transportistas de As Pontes amenazan con retomar las movilizaciones si no se cumple lo pactado con Endesa

El presidente de la Asociación de Transportistas de Carbón de As Pontes, ‘Cholo’ Bouza, ha asegurado que este colectivo no descarta retomar las movilizaciones si no se cumple lo pactado con Endesa, un acuerdo que recogía que este colectivo participaría en las tareas de desmantelamiento de la central térmica de esta localidad.

«Endesa llegó a un acuerdo con nosotros en el que cualquier material que se moviera, tanto en los puertos de Ferrol como en Endesa, o incluso en los eólicos en Galicia, habría que hablar antes de nada con transportistas de As Pontes«, ha detallado Bouza. Por ello, para hacer movimiento de mercancías «lo primero que tenían que hacer era pedirle oferta a la asociación de As Pontes», algo que según ha asegurado no se ha producido, en alusión a las tareas que ha iniciado la empresa Lezama, adjudicatura de Endesa en este desmantelamiento.

«Andan mirando todo alrededor, donde se mueve un camión, pidiendo ofertas para luego trasladárnoslas a nosotros y decirnos que estos están trabajando por este precio, o quieren trabajar por este precio», lo que le ha valido para asegurar que «andan como pidiendo ofertas por atrás para después comprar los precios«. Muestra su disconformidad con su manera de actuar, ya que «esta gente aquí no va a montar nada, vienen a desguazar» lo que había.

Incide en que bajo su criterio «los chatarreros, la mayor parte de ellos, o casi todos, son los más ricos de España«, y que la empresa Lezama «viene a desmontar e irse». Considera que al colectivo de transportistas «hay que ayudarles, protegerles, y si hay que hacer un esfuerzo para poder ayudarlos, pues hay que hacerlo».

PRIMER CONTACTO

Ante la situación actual, ‘Cholo’ Bouza ha asegurado que, en la noche del pasado martes, 18 de febrero, le llamaron para pedirle una reunión para el jueves, «pero hasta ahora nada».

Tras este encuentro, los integrantes de la Asociación de Transportistas de Carbón de As Pontes están convocados a una asamblea a celebrar el próximo sábado, día 22, por lo que dependiendo de lo que allí se decida actuarán en consecuencia.

«Si el sábado no estamos de acuerdo, pues seguramente se empezará con problemas y no van a sacar chatarra de ahí, ni van a sacar nada, no lo vamos a permitir, ya que con seis o siete camiones bloqueamos todo», ha subrayado.

Según ha detallado el presidente de este colectivo, «de los más de 150 transportistas que llegaron a aglutinar ahora quedan 50 o 60″. «Unos tuvieron que dejar la actividad, malvendiendo el camión, otros se retiraron antes de tiempo, con una jubilación muy pequeña, y otros se fueron a otros trabajos» o realizan transporte con otras materias, por lo que es necesario «adaptar los camiones», como hicieron algunos para poder trabajar en el desmantelamiento, «porque las bañeras que había antes no valen para trasportar la chatarra o el fibrocemento».