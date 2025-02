Nova cita co remo na vila aresá: a Bandeira de Bateis Concello de Ares

O alcalde de Ares, Julio Ignacio Iglesias, e José Montero Vilar, secretario do Club de Remo local, presentaron a ‘Bandeira de Bateis Concello de Ares’, unha inminente cita deportiva para que os seareiros saian á rúa a desfrutar do talento dos remeiros e remeiras, con presenza de clubes da provincia de A Coruña e Lugo como parte da Zona Norte.

Aproveitando o acto de presentación deste evento inscrito na Liga Galega de Bateis, as autoridades debullaron a súa información organizativa básica: celebrarase este sábado 22 de febreiro, a partir das 10:30 horas na rampla grande da localidade, no propio paseo marítimo, participando nela as categorías base –alevíns, infantís, cadetes e xuvenís–, a sub-23 e a senior nas modalidades femenina e masculina.

Tanto Concello de Ares como Club de Remo local convidan á veciñanza e interesados polo remo a acudir á Bandeira, sobre todo polo atractivo que supón a cita, ao celebrarse dentro da ría e poder ver o desempeño das crianzas de preto, co “orgullo que supón para familias, afeccionados e os propios deportistas”.

Unha bandeira para que todo o mundo goce do remo, en todos os niveis, categorías e idades. «Hai canteira, hai bravura xabrenta!»