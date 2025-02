As Somozas se suma ó programa de compostaxe doméstico de Sogama

O Concello das Somozas súmase ao Programa de Compostaxe Doméstico impulsado por Sogama e repartirá ata 50 composteiros entre a súa veciñanza. O obxectivo desta iniciativa é estender as prácticas de autocompostaxe a distintas vivendas unifamiliares do municipio e cara a lograr unha xestión máis sostible do lixo.

Para formar ás persoas interesadas nas distintas técnicas de elaboración de compost tamén realizarase un curso presencial no que se resolverán dúbidas e se repartirá o material necesario. Durante o primeiro ano realizarase un seguimento do uso veciñal dos composteiros por Sogama.

As persoas interesadas teñen ata o 21 de febreiro para solicitar os composteiros, que se repartirán por estrito orde de inscrición. O alcalde, Juan Alonso Tembrás, destacou que “este proxecto é importante a nivel medioambiental e económico para o Concello, xa que facemos a reciclaxe no punto de orixe da produción do residuo e conseguimos diminuír os costes ambientais e económicos da recollida, transporte e tratamento deste tipo de residuos”.