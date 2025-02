Homenaxe en San Sadurniño á surfista Candela Pérez: «Noraboa por facer historia»

Xusto antes do empezo do partido de volei da SM2, rendéuselle á surfista Candela Pérez Dopico a homenaxe que se tiña pendente desde decembro, cando acadou en Canarias o subcampionato europeo da categoría SUB-10.

Entregóuselle un cadro obra de Carlos Garcia Romero e ademais o Club Deportivo Aldebarán San Sadurniño tamén agasallou á campioa cunha camiseta asinada por todos os xogadores do primeiro equipo. Nela levaba escrita a mensaxe: «Noraboa por facer historia».

Candela recibiu o aplauso de todo o pavillón, dos xogadores do Aldebarán e do Arona Playa de los Cristianos,moi preto de onde conseguiu a prata europea, e dos compañeiros do equipo RSM Surf School de Pantín, auténtica canteira de surfistas de primeiro nivel.