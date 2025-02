A Deputación inviste 350.000€ no financiamento de persoal técnico de igualdade

A Deputación da Coruña investirá este ano 349.800 euros no programa FOAI, de subvencións a concellos e outras entidades locais para o financiamento de persoal técnico nos servizos municipais de igualdade de xénero no ano 2025. Os 18 beneficiarios, que recibirán axudas de entre 8.800 e 22.000 euros, son os concellos da Laracha, A Pobra do Caramiñal, Arzúa, Betanzos, Brión, Coirós, Dodro, Dumbría, Mañón, Outes, Paderne, San Sadurniño, Santa Comba, Tordoia, Touro, Trazo, Valdoviño e a Mancomunidade de Municipios Comarca de Ordes (Tordoia, Cerceda, Ordes, Mesía, Trazo, Oroso e Frades).

O obxecto do programa FOAI/2025 é a asistencia económica ás entidades locais de menos de 20.000 habitantes, contribuíndo ao financiamento de técnicas e técnicos e axentes de igualdade de xénero para a dinamización e o desenvolvemento de políticas de igualdade, ademais da coordinación coa Deputación no marco do I Plan de acción das políticas de Igualdade de xénero na provincia da Coruña. O programa subvencionará os postos de traballo que estean desempeñados por persoal funcionario ou laboral.

“Entre as necesidades na procura da igualdade e na loita contra a violencia de xénero”, explica a deputada de igualdade,Sol Agra, “atópase a de dotar de persoal técnico especializado que dinamice no territorio as políticas públicas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e traballe a prol da erradicación da violencia de xénero”. “Por iso é tan importante, tanto para a Deputación coma para os concellos de toda a provincia, esta liña de subvencións”.

Agra referiuse tamén ao labor “fundamental” que desempeña o persoal técnico dos servizos de igualdade: “Non só proporcionan información, orientación e asesoramento, senón que programan, planifican e interveñen na realización de proxectos, en colaboración co noso departamento, de dinamización de políticas de igualdade no territorio”.