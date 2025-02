A Deputación pon en funcionamento o CEI, o maior estudo de produción virtual de España

Coruña Estudo Inmersivo (CEI), o maior estudo de produción virtual de España, comezou a súa actividade na Coruña na mañana deste venres 14 cun acto inaugural. Impulsado pola Deputación da Coruña e o Clúster Audiovisual Galego e xestionado por Pedralonga Estudios, unha joint venture que agrupa ás principais empresas do ecosistema audiovisual galego, este ambicioso proxecto ten como obxectivo consolidar a cidade como un hub audiovisual de referencia en Europa.

A inauguración do CEI contou coa presencia do ministro para a Transformación Dixital e da Función Pública, Óscar López Águeda, e do presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, que estiveron acompañados por diversas autoridades, entre elas o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras, a alcaldesa da Coruña, Inés Rey, a conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, o reitor da Universidade da Coruña, Ricardo Cao, a secretaria de Estado de Dixitalización, María González Veracruz, o presidente do Clúster Audiovisual Galego, Alfonso Blanco, entre outros, así como numerosos representantes do sector audiovisual.

O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, fixo fincapé na colaboración entre entidades para poder desenvolver esta ambiciosa iniciativa: “creo que houbo unha conxunción para entender a necesidade do proxecto e poñer en marcha o principio de que a unión fai a forza. Houbo unha idea a nivel estatal de crear un ecosistema en favor dun sector audiovisual puxante, que xera miles de empregos en toda España, e demostrouse que cando queremos, podemos”.

Formoso resaltou tamén que “a nosa idea é facilitarlle o traballo a un sector que quere soñar e e expoñer o seu traballo no mundo, nas novas plataformas dixitais… Isto vainos permitir que os galegos e galegas poidamos selo nun sector tan competitivo, tan tecnolóxico, sen necesidade de marchar do noso país”.

O ministro para a Transformación Dixital e da Función Pública, Óscar López Águeda, destacou o auxe do sector e salientou que “en Galicia siempre ha habido talento, siempre ha habido creatividad, y el sector audiovisual siempre ha sido un referente. Ahora, además de talento, hay una apuesta, hay una gran inversión detrás”. Definiu esta aposta polo sector como unha “noticia excelente y una gran oportunidad para los productores”, aos que lles desexou moita sorte.

O CEI: o maior Centro de Produción Virtual de España

Cunha inversión de case 9 millóns de euros, cofinanciados entre a Deputación da Coruña e o Goberno de España a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, a instalación converterá A Coruña nun referente a nivel europeo na produción virtual. A infraestrutura permitirá aos produtores de cine, televisión e publicidade crear obras audiovisuais nunha contorna virtual coa tecnoloxía máis avanzada e con estándares de calidade á vangarda do que hoxe demanda o sector.

O CEI conta cunha superficie total de 2.000 metros cadrados, dos que 800 metros están destinados a un gran plató inmersivo equipado coa tecnoloxía máis vangardista en realidade virtual, aumentada e estendida (VX/AIRE/XR). A instalación integra 758 paneis LED 4K que permiten crear escenarios envolventes, dinámicos e hiperrealistas que reproducen con absoluta precisión calquera localización real ou ficticia que poden interactuar con elementos físicos en tempo real.

Ademais de contar cunha pantalla de última xeración, o centro conta cos seguintes elementos tecnolóxicos integrados: todo un sistema de tracking e posicionamento de cámara de Pixotope Vision; cámaras integradas (ARRI Alexa LF e as súas ópticas), así como un sistema central de almacenamento man para xestionar múltiples arquivos de contido en tempo real. Á súa vez, todos os servizos auxiliares como camerinos, salas de VFX, salas de edición, etc. Todo isto convérteo nun centro plenamente funcional e con todos os elementos do proceso de produción xa integrados, o que o converte nun centro de primeiro nivel en Europa.

A entidade xestora: Pedralonga Estudios

Este proxecto será xestionado por unha joint venture: Pedralonga Estudios, unha sociedade constituída en 2024 e participada polo Clúster Audiovisual Galego, a Universidade da Coruña e por 10 empresas do sector audiovisual: Portocabo, TEX45 Producciones, Vaca Films, Voz Audiovisual, Congo Producciones, Zenit Televisión, Producciones Audiovisuales Siete Media, Undodez, Avendaño Estudio e Centro de Estudios Marcote. Esta compañía será a encargada de xestionar, promocionar e posicionar esta iniciativa por un período de 20 anos, prorrogables por outros 5 máis. Este espírito colaborativo é unha das claves que outorga forza ao proxecto e beneficiará tanto ao sector audiovisual galego como ao nacional.

Un gran centro de produción audiovisual en A Coruña

Este plató de produción virtual complementarase coa construción doutros dous platós adicionais de 2.000 e 2.500 metros cadrados que estarán operativos ao longo de 2026. Isto suporá a posta en marcha dun gran centro de produción audiovisual en A Coruña, que non só potenciará a produción local, senón que tamén permitirá a atracción de proxectos internacionais.

Este complexo audiovisual sitúase na cidade das TIC, a poucos minutos do centro da cidade e a menos de 5 km do aeroporto da Coruña. Con todo isto, créase un espazo de futuro no que a produción audiovisual se fusiona coa industria TIC e a formación, impulsando a innovación, o talento e o desenvolvemento económico da rexión.