Reunións informativas en Narón sobre Rexistro Municipal de Asociacións e regulamento municipal

A concelleira de Participación Cidadá de Narón, Olga Ameneiro, informou da próxima celebración dunhas reunións informativas sobre a necesidade de actualizar datos no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello. Un requisito que, tal e como recordou, resulta imprescindible para poder acollerse a posibles subvencións, asinar convenios coa administración local ou facer uso de locais municipais.

A primeira das reunións terá lugar o sábado 22 de febreiro, ás 10:00 horas, no Centro cívico social de Castro e a seguinte programada será o 26 deste mesmo mes, ás 19:00 horas, no Auditorio municipal de Narón, na Praza de Galicia. As convocatorias fixáronse en días distintos, un na zona urbana e outra na rural, e tamén en horarios diferentes para adaptase mellor ás posibilidades de asistencia das entidades, tal e como se apuntou.

Estas reunións, explicou a edil naronesa, diríxense a todas as asociacións da cidade. No transcurso das mesmas, as persoas que asistan recibirán información sobre as obrigas legais das entidades e tamén sobre o regulamento municipal, a documentación que hai que presentar para rexistrarse, como facer o trámite e cales son as consecuencias do incumprimento.

A maiores, dende a Escola de Participación Cidadá de Narón tamén se ofrecerán algúns consellos para que as asociacións leven este trámite anual ao día, quedando a disposición para colaborar no caso de que precisen axuda.