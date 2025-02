O Parrulo Ferrol busca seguir en la buena dinámica este sábado en A Malata ante CD Leganés

O Parrulo Ferrol quiere continuar en su dinámica positiva de resultados, teniendo una oportunidad para ello este sábado, recibiendo al CD Leganés, a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata, en la 19ª jornada de la Segunda División.

Los ferrolanos llegan a este partido en el 7º puesto de la tabla, con 25 puntos y el CD Leganés ocupa el 10º puesto, con 22 puntos, en un duelo muy importante entre dos equipos que se quieren consolidar en la zona tranquila de la tabla y abrir distancias con la zona de descenso.

En la víspera del partido tenía lugar la habitual rueda de prensa previa, con la comparecencia del portero Mati Starna y del entrenador Gerard Casas, celebrada en C&A, establecimiento patrocinador de O Parrulo Ferrol.

Tras las dos últimas victorias conseguidas el vestuario está “bien y contento, nos da un impulso para lo que queda de liga”, afirmaba Mati Starna, teniendo “muchas ganas” de que llegue este partido ante el conjunto pepinero.

En los partidos los jugadores parrulos siempre tratan de “competir hasta el final y en este deporte puede pasar cualquier cosa”, lo que demuestra que el equipo “tiene un carácter y ante la adversidad no baja los brazos”, algo que quedó demostrado en la vista del pasado sábado al Inagroup El Ejido.

Ahora les espera un CD Leganés, que se caracteriza por ser un equipo “que le gusta defender, supongo que nos darán el balón e intentarán salir a la contra”, por lo que los ferrolanos tendrán que hacer “un partido inteligente.”

En esta temporada en la Segunda División “puede pasar cualquier cosa, cualquiera le gana a cualquiera, cada partido es un mundo” y los ferrolanos tratarán de afrontarlo “de la mejor manera”.

Mati Starna pronosticaba que este partido “va a ser de pocos goles, mucha posesión nuestra y ellos defendiendo abajo.”

Gerard Casas: “Será muy determinante finalizar las jugadas”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas no quería que la euforia por conseguir dos victorias seguidas juegue en contra del equipo en este partido en casa “y no queremos jugar relajados mentalmente, que podamos disfrutar mucho jugando, siendo un día para ganar el partido desde la defensa.”

Uno de los objetivos de este partido será “intentar no encajar goles, ser muy buenos corriendo hacia atrás”, porque con el talento de los ferrolanos “goles vamos a conseguir marcar.”

El CD Leganés es un equipo “que está muy cómodo defendiendo, confían mucho en su portero y salen muy rápido en transición”, por lo que no habrá que conceder contragolpes “y no frustrarnos cuando la bola no entre, que es muy probable que pase.”

Otra de las claves sobre la pista serán los rechaces “y tengamos bandas ofensivas y saques de esquina”, por lo que será determinante “finalizar estas jugadas y no conceder contraataques.”

Gerard Casas contará con todos sus jugadores disponibles para este partido, que se suma a que han tenido “la mejor semana de entrenamientos de la temporada, los resultados también ayudan, pero el nivel ha subido, los jugadores están dando un paso adelante y no hay lesionados.”